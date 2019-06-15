Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ

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15 июня закончился молодежный чемпионат мира для футболистов не старше 20 лет. Финальная стадия проходила в Польше, куда не смогли приехать, например, чемпионы предыдущего розыгрыша — англичане.

Россия тоже пролетела мимо элитного раунда: в 2017-м наша сборная под руководством Александра Гришина проиграла румынам и грекам и выбыла из борьбы. В той команде, кстати, играли нынешний футболисты российских топ-клубов: Сафонов, Шапи, Игнатьев, Дивеев, Глушенков, Евгеньев.

Кто победил?

Как ни странно, Украина. Ее сборная — главная сенсация ЧМ. Украинцы без труда вышли из группы с США, Катаром и Нигерией, в 1/8 разобрались с Панамой (4:1), в четвертьфинале минимально обыграли колумбийцев, а в полуфинале — итальянцев. В финале наши соседи вынесли Южную Корею (3:1). После просмотра VAR воспитанник «Валенсии» Кан Ин Ли забил с пенальти, но украинцы оформили камбэк — дубль Владислава Супряги и гол Георгия Цитаишвили (оба — из киевскго «Динамо»).

Главный тренер украинских тинейджеров — Александр Петраков. Уже 9 лет он занимается разными возрастами сборной, а сейчас тренирует сразу две команды — U-20 и U-16. Коуч впервые смог пробиться с украинцами дальше 1/8 финала, куда сборная попадала в 2001-м, в 2005-м и с ним же в 2015-м.

Победа в молодежном ЧМ — уже неплохое достижение для 20-летних парней. Например, многие из чемпионов 2017-го уже заиграли в топ-клубов: Кайл Уокер-Питерс вышел за «Тоттенхэм» против «Барсы» в ЛЧ, Энсли Мейтленд-Найлз регулярно выходит на замену в «Арсенале», Лукман и Калверт-Льюин играют в «Эвертона».

В составе украинцев тоже есть, за кем последить. Вы наверняка знаете Андрея Лунина — кипер так круто сверкнул в «Заре», что его уже купил «Реал». Он получил Золотую перчатку — приз лучшему вратарю ЧМ. Владислав Супряга, который весь турнир просидел на скамейке, но сделал разницу в финале, — второй по стоимости в украинской молодежке после Лунина (4,5 млн евро). По слухам, за 19-летним форвардом киевского «Динамо» следят «Сити» и «Ювентус».

Кто еще зажег?

Лучшим бомбардиром ЧМ стал форвард сборной Норвегии Эрлинг Бреут Холанд. Все 9 голов он забил в одном матче — в ворота Гондураса. Победа со счетом 12:0 все равно не помогла норвежцам выйти в плей-офф, но оказалось достаточной для личного трофея.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/ByGlXCJIuKJ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/ByGlXCJIuKJ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/ByGlXCJIuKJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Erling Braut Haaland (@erling.haaland)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-30T22:07:51+00:00">30 Май 2019 в 3:07 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Самый ценный футболист чемпионата мира — южнокореец Кан Ин Ли. В 10 лет он переехал в кантеру «Валенсии», в 17 — дебютировал в Ла Лиге, став самым молодым иностранцем, дебютировавшим в Ла Лиге. Кстати, в матче против «Вальядолида» Кан Ин Ли заменил Дениса Чернышева. Говорят, сейчас за корейцем следят в Мадриде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BtRZvYplkFS/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BtRZvYplkFS/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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Gracias al @valenciacf ,a los aficionados por las muestras se cariño y a todos aquellos que me habéis ayudado! Amunt Valencia!? 오늘은 발렌시아의 정식 1군 선수가 되어 저에게는 매우 특별한 날입니다. @valenciacf , 항상 응원으로 지지해주시는 팬분들, 지금까지 저를 위해 힘써주신 모든 분들께 감사드립니다. 아문트 발렌시아!?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/kanginleeoficial/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> 이강인-KANGIN LEE</a> (@kanginleeoficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-30T20:21:00+00:00">30 Янв 2019 в 12:21 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Запомните еще одно имя: Андреа Пинамонти. В Италии этого парня называют «новым Иброй». Воспитанник «Интера» прошлый сезон провел во «Фрозиноне» (27 матчей, 5 голов, 3 ассиста), а в этом возвращается уже к Антонио Конте. Неплохой вариант на подмену Лаутаро Мартинесу, который тоже засветился на молодежном ЧМ пару лет назад.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bw45yFDlshg/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bw45yFDlshg/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; 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padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/andreapinamonti/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Andrea_Pinamonti</a> (@andreapinamonti) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-30T18:05:33+00:00">30 Апр 2019 в 11:05 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Другая звезда ЧМ-2019 может оказаться в РПЛ. По слухам, «Спартак» и «Динамо» ведут сенегальского вингера Амаду Санья — на турнире он оформил хет-трик в ворота Таити и еще один забил нигерийцам в плей-офф. Принадлежит 20-летний футболист своему родному клубу «Кэйор Фут» — значит, забрать таланта можно почти бесплатно. Точно также в ЦСКА недавно оказался Лассана Н’Диайе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BrfPkizlsBq/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BrfPkizlsBq/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/amadouobi/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Amadou Obi Sagna</a> (@amadouobi) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-17T12:18:43+00:00">17 Дек 2018 в 4:18 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Кто из наших легионеров был на ЧМ?

Кстати, о Н’Диайе. Нападающий ЦСКА — единственный, кто представлял РПЛ на молодежном чемпионате мира. В начале года Лассана был джокером сборной Мали на Кубке Африки и помог ей взять золото, но в Польше просидел весь турнир на скамейке.

В ЦСКА частыми отъездами 18-летнего парня в сборную не очень довольны. Тренерский штаб считает, что Н’Диайе отвлекается от тренировочного процесса и не может адаптироваться в команде. Сегодня армейцы вышли отпуска, и Лассана, почти без отпуска, уже крутил педали на базе в Ватутинках.