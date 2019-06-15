Чемпионы из Украины, цель «Спартака» и «Динамо», бомбардир с 9 голами за матч. Звезды молодежного ЧМ
Начинайте болеть за этих парней, пока они все не ушли в «Реал».
Начинайте болеть за этих парней, пока они все не ушли в «Реал».
15 июня закончился молодежный чемпионат мира для футболистов не старше 20 лет. Финальная стадия проходила в Польше, куда не смогли приехать, например, чемпионы предыдущего розыгрыша — англичане.
Россия тоже пролетела мимо элитного раунда: в 2017-м наша сборная под руководством Александра Гришина проиграла румынам и грекам и выбыла из борьбы. В той команде, кстати, играли нынешний футболисты российских топ-клубов: Сафонов, Шапи, Игнатьев, Дивеев, Глушенков, Евгеньев.
Как ни странно, Украина. Ее сборная — главная сенсация ЧМ. Украинцы без труда вышли из группы с США, Катаром и Нигерией, в 1/8 разобрались с Панамой (4:1), в четвертьфинале минимально обыграли колумбийцев, а в полуфинале — итальянцев. В финале наши соседи вынесли Южную Корею (3:1). После просмотра VAR воспитанник «Валенсии» Кан Ин Ли забил с пенальти, но украинцы оформили камбэк — дубль Владислава Супряги и гол Георгия Цитаишвили (оба — из киевскго «Динамо»).
Главный тренер украинских тинейджеров — Александр Петраков. Уже 9 лет он занимается разными возрастами сборной, а сейчас тренирует сразу две команды — U-20 и U-16. Коуч впервые смог пробиться с украинцами дальше 1/8 финала, куда сборная попадала в 2001-м, в 2005-м и с ним же в 2015-м.
Победа в молодежном ЧМ — уже неплохое достижение для 20-летних парней. Например, многие из чемпионов 2017-го уже заиграли в топ-клубов: Кайл
В составе украинцев тоже есть, за кем последить. Вы наверняка знаете Андрея Лунина — кипер так круто сверкнул в «Заре», что его уже купил «Реал». Он получил Золотую перчатку — приз лучшему вратарю ЧМ. Владислав Супряга, который весь турнир просидел на скамейке, но сделал разницу в финале, — второй по стоимости в украинской молодежке после Лунина (4,5 млн евро). По слухам, за 19-летним форвардом киевского «Динамо» следят «Сити» и «Ювентус».
Лучшим бомбардиром ЧМ стал форвард сборной Норвегии Эрлинг Бреут Холанд. Все 9 голов он забил в одном матче — в ворота Гондураса. Победа со счетом 12:0 все равно не помогла норвежцам выйти в
Самый ценный футболист чемпионата мира — южнокореец Кан Ин Ли. В 10 лет он переехал в кантеру «Валенсии», в 17 — дебютировал в Ла Лиге, став самым молодым иностранцем, дебютировавшим в Ла Лиге. Кстати, в матче против «Вальядолида» Кан Ин Ли заменил Дениса Чернышева. Говорят, сейчас за корейцем следят в Мадриде.
Запомните еще одно имя: Андреа Пинамонти. В Италии этого парня называют «новым Иброй». Воспитанник «Интера» прошлый сезон провел во «Фрозиноне» (27 матчей, 5 голов, 3 ассиста), а в этом возвращается уже к Антонио Конте. Неплохой вариант на подмену Лаутаро Мартинесу, который тоже засветился на молодежном ЧМ пару лет назад.
Другая звезда ЧМ-2019 может оказаться в РПЛ. По слухам, «Спартак» и «Динамо» ведут сенегальского вингера Амаду Санья — на турнире он оформил
Кстати, о Н’Диайе. Нападающий ЦСКА — единственный, кто представлял РПЛ на молодежном чемпионате мира. В начале года Лассана был джокером сборной Мали на Кубке Африки и помог ей взять золото, но в Польше просидел весь турнир на скамейке.
В ЦСКА частыми отъездами 18-летнего парня в сборную не очень довольны. Тренерский штаб считает, что Н’Диайе отвлекается от тренировочного процесса и не может адаптироваться в команде. Сегодня армейцы вышли отпуска, и Лассана, почти без отпуска, уже крутил педали на базе в Ватутинках.