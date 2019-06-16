5 открытий чемпионата мира U20

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Вы могли не заметить, но вчера в Польше завершился чемпионат мира до 20 лет. Помимо неожиданного финала, в котором Украина обыграла Южную Корею, этот турнир подарил нам несколько игроков, которые имеют вполне неплохие шансы заиграть на приличном уровне. В этом списке — пять открытий ЧМ U20 из пяти разных сборных.

Дион Лопи, Сенегал

Опорник четвертьфиналистов U20 выделяется не только перекрашенными в белый волосами, но и юным возрастом — ему всего 17 лет. На самом деле, Лопи не выглядит на свои годы: сенегалец очень развит физически, а при покупке алкоголя и сигарет в магазине скорее он спросит паспорт у продавца, чем наоборот.

Лопи обладает неплохим набором качеств для опорника.

Как и многие топовые опорники африканского происхождения, Дион подвижен и агрессивен в отборах, силен в единоборствах (в том числе и благодаря своей мощи), хорошо тащит мяч на дриблинге (причем не только силовом — техника тоже присутствует), быстро меняет темп, хорош и в коротких, и в длинных диагональных передачах, постоянно поднимает голову и видит поле. Лопи был ключевым игроком своей сборной на прошедшем ЧМ, а в вылете от Кореи в четвертьфинале он участия не принимал из-за дисквалификации. Если Лопи действительно 17, то с таким стартовым набором его наверняка заберут из дакарской академии.

Тайсей Миясиро, Япония

Центральный нападающий из Страны восходящего солнца забил всего два мяча за этот турнир (оба — в ворота Мексики в 1/8 финала), но всё равно выделялся, даже несмотря на поражение своей сборной в четвертьфинале от Кореи. 19-летний Миясиро играет за «Кавасаки Фронтале»; он не отыграл ни одного матча за первую команду, но стал чемпионом Японии.

Главная особенность Миясиро — разнообразный набор качеств. Молодой японец здорово чувствует пространство: самая популярная комбинация его сборной — передача из фланга/полуфланга в полуфланг/центр между линий на Миясиро, после чего нападающий либо быстро разворачивается к штрафной соперника, либо комбинирует в одно-два касания. Также Миясиро здорово забегает в свободные зоны, как во фланг-полуфланг, так и в центр, в штрафную. Японец не только находит, но и создаёт пространство, вытягивая на себя соперников — причём как владея мячом (на диагональном движении), так и без него.

Дриблинг у Миясиро тоже на очень неплохом уровне. Также он здорово отклеивается от соперников, в том числе и в штрафной: против Мексики Тайсей сделал резкий рывок к мячу от защитника из последней линии соперника — и забил гол. При своих данных (178 см, 67 кг) он очень классно ставит корпус и укрывает мяч, а также неплохо ведет верховую борьбу. В обороне Миясиро агрессивен — он часто отрабатывает в прессинге и обороне, а его 1.5 перехвата — хороший показатель для центрфорварда. С такой интенсивностью Миясиро вполне может пригодиться в чемпионате, где высокий прессинг крайне важен для местных команд. Применение Миясиро точно найдут — с его-то гибкостью и многообразием умений.

Денис Попов, Украина

Непопсовый выбор — в чемпионской Украине было еще несколько игроков, которые вполне заслуживали попадания в этот список. Самые известные из них — Лунин и Булеца, но первый уже является игроком «Реала», о котором знают все, а второй с большой вероятностью получит свою порцию восхищений от СМИ. Попов, который тоже здорово провел турнир, рискует остаться незамеченным общественностью. Денис — защитник из киевского «Динамо»; за первую команду в этом сезоне в официальных матчах он выходил лишь раз, зато неплохо проявил себя в матчах молодежной Лиги чемпионов.

В сборной Украины U20 Попов играл правого крайнего защитника в тройке центральных.

В первую очередь Дениса выделяла игра с мячом: обладатели золотых медалей часто начинали атаки именно через правый полуфланг или фланг, где и располагался Попов при начале атак. Денис вполне неплохо бьет оборонительные линии передачами низом (причем может отдавать передачи и слабой ногой), обладает хорошим силовым дриблингом и не лишен техники. По итогам ЧМ Попов — шестой по количеству продвигающих мяч передач и девятый — по передачам в финальную треть (среди всех игроков), при этом Украина в среднем владела мячом всего 42% времени. Важно отметить, что Попов набивал передачи в финальную треть длинными верховыми пасами, но стиль его сборной подразумевал больше количество таких передач.

В обороне Денис очень агрессивно вылетает в отбор из линии обороны; чаще всего ему удается сыграть на опережение, но периодически такие эпизоды заканчиваются жестким стыком и фолом — впрочем, над этим можно работать. С остальными компонентами все нормально: Попов правильно выбирает позицию, вовремя выходит на перехват, подбор или блок удара, силен в воздухе. Его умение играть на втором этаже помогает и в атаке: на ЧМ Денис забил три мяча головой, все — после угловых.

Андреа Пинамонти, Италия

Итальянский центральный нападающий — уже не совсем открытие для большинства европейских клубов. Пинамонти отыграл 1600 минут в Серии А за «Фрозиноне» в этом сезоне, став вторым в команде по гол+пас (5+3) и первым — по ожидаемым голам на 90 минут. Агент 20-летнего игрока — печально известный Мино Райола; это значит, что клуб для Андреа точно найдется, если владеющий итальянцем «Интер» откажется от него.

Итальянцы сенсационно проиграли Украине в полуфинале, а затем Венесуэле в матче за третье место. Тем не менее Пинамонти запомнился неплохой игрой и четырьмя голами, хоть два и были забиты с пенальти. Класть голы пачками — не главная задача Андреа: и в клубе, и особенно в сборной он выполняет роль, которая ближе к мобильному столбу, чем к бомбардиру. Андреа принимает длинные и короткие передачи и в центре между линий, и на флангах, выставляя корпус и не давая сопернику добраться до мяча, а затем быстро, в 1−2 касания, выдает передачу партнеру — причём Пинамонти способен в касание, находясь спиной к воротам, дать сильный пас на ход.

Итальянец не только собирает на себя соперников и создает пространство для партнеров, но и сам неплохо чувствует свободные зоны. Пинамонти умеет врываться в штрафную между защитниками, но лучше всего он действует, когда уже находится там: поиск пространства и выбор позиции у него — на высшем уровне (оттого и первое место в команде по ожидаемым голам). Тем удивительнее, что большая проблема Андреа — это выбор момента для удара: форвард часто бьет из не самых удачных точек. Вероятно, Пинамонти просто спешит в стремлении нанести удар: когда Андреа наберётся опыта, он будет бить по воротам из гораздо более выгодных позиций.

Кангин Ли, Южная Корея

Ли тоже не ноунейм, но он менее известен, чем Пинамонти. Кореец варится в системе «Валенсии» с 2011 года, а в 2019-м он начал появляться на поле за основную команду: у него на счету 15 минут в Ла Лиге, 42 минуты в Лиге Европы и целых 444 минуты в Кубке Испании. Интересно, что в «Валенсии» Ли преимущественно играет вингера (и левого, и правого), а в сборной Кореи U20 ему отвели место второго нападающего в 3−5−2. На прошедшем чемпионате мира Кангин забил всего два мяча (оба — с пенальти), зато стал лучшим ассистентом турнира, отдав 4 голевые передачи.

На обеих позициях используются одни и те же сильные стороны Ли. Кангин — очень резкий и техничный футболист, который быстро перебирает ногами, за счет чего он может выбираться из самых тяжелых ситуаций на сжатом пространстве. При этом Ли ещё и здорово обыгрывает в один, а также чувствует, когда и в каком месте нужно перегрузить полуфланги и фланги, чтобы комбинировать в них. Ли здорово видит поле и умеет отдавать очень тонкие разрезающие передачи низом — так, голевую передачу в штрафную против Эквадора он отдал практически из центра поля.

Ещё одно качество Ли — крутые кроссы: навесы корейца получаются точными, быстрыми и неудобными для соперника из-за траектории. Кангин подает практически все стандарты в Корее U20; одна из таких подач спасла Корею от вылета от Сенегала на восьмой добавленной минуте.