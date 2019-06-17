Текущие события
Футбол. Сборные
19:00
Тунис
Бурунди
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Все события
Фоторепортажи
17Дым над водой
15Апелляция по делу Кокорина и Мамаева. Кадры из зала суда
10:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Стадион чемпионата мира в России затопило

Склон у стадиона «Волгоград Арена», принимавшего матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, размыло дождем. Об этом сообщает местное издание V1.ru.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ливневая канализация не справилась с потоками воды и развалилась, хотя ее отремонтировали в прошлом году. Издание пишет, что дождь затопил и помещения под трибунами арены.

Подобное произошло с «Волгоград Ареной» в июле прошлого года, когда из-за дождя также была размыта местность вокруг стадиона. Арене ущерба нанесено не было.

«Волгоград Арена» построена к ЧМ-2018 и приняла четыре матча мирового первенства. Стоимость ее возведения составила 16,367 миллиарда рублей. Вместимость стадиона составляет 43,7 тысячи зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Этот хоккеист потерял слух, но отыграл в НХЛ 14 сезонов. Как ему это удалось?
Адвокат пожаловалась на здоровье Кокорина
Великий неудачник: почему Месси ничего не выиграет в сборной
Тандем-катастрофа: что ждет японскую звезду у Тутберидзе
Салах отказал «Реалу» и «Ювентусу»
Уругвай разгромил Эквадор в матче Кубка Америки
СМИ: ПСЖ продаст Неймара, если получит достойное предложение
Уайт не исключил, что соперником Нурмагомедова станет Фергюсон
Инсайдер раскрыл соперника следующего боя Тайсона Фьюри
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь