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15:50 (мск), источник: ТАСС

Голодец: В России фиксируется небывалый рост интереса к футболу

ГОРКИ, 17 июня. /ТАСС/. Число россиян, занимающихся футболом, впервые превысило 3 млн человек. О росте популярности этого вида спорта после прошлогоднего чемпионата мира премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву доложила вице-премьер Ольга Голодец.

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Источник: РИА "Новости"

На совещании со своими заместителями председатель правительства предложил обсудить использование спортивных объектов, которые были построены к мировому первенству по футболу. Он напомнил, что это 12 стадионов, почти 100 тренировочных площадок в регионах. «Конечно, этим наследием нужно грамотно распоряжаться. Это важно и для болельщиков, и для спортсменов-профессионалов», — указал глава кабинета министров. По его мнению, «самое главное — благодаря новой спортивной инфраструктуре у людей появляется больше возможностей для того, чтобы заниматься спортом, причем с самого раннего детства». «Поэтому мы приняли решение создать в регионах детские спортивные центры», — отметил Медведев.

По словам Голодец, результатом чемпионата мира стало очень серьезное внимание к футболу на всей территории Российской Федерации, выросла его популярность. «В первую очередь наша политика направлена на развитие детского и юношеского футбола», — подчеркнул она. Вице-премьер отметила, что за прошедший после чемпионата год «в футбольных секциях произошло самое большое увеличение числа занимающихся, впервые в своей истории превысили планку в 3 млн человек, сейчас футболом занимаются 3 млн 100 тыс. человек». «За последний год в школы, в детские школы записалось более 115 тыс. детей», — уточнила вице-премьер, добавив, что для спортсменов работает инфраструктура, создававшаяся к мировому первенству.

Голодец также констатировала серьезное изменение проведения соревнований по футболу в России, поскольку изменились состав и количество зрителей. «В 2018—2019 годах чемпионат России посетило 4 млн болельщиков, это на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего турнира», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что сейчас вместе с Российским футбольным союзом обсуждается система подготовки детских тренеров по футболу, начата подготовка детских площадок для занятий футболом по месту жительства.

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