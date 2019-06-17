Голодец: В России фиксируется небывалый рост интереса к футболу
ГОРКИ, 17 июня. /ТАСС/. Число россиян, занимающихся футболом, впервые превысило 3 млн человек. О росте популярности этого вида спорта после прошлогоднего чемпионата мира
ГОРКИ, 17 июня. /ТАСС/. Число россиян, занимающихся футболом, впервые превысило 3 млн человек. О росте популярности этого вида спорта после прошлогоднего чемпионата мира
На совещании со своими заместителями председатель правительства предложил обсудить использование спортивных объектов, которые были построены к мировому первенству по футболу. Он напомнил, что это 12 стадионов, почти 100 тренировочных площадок в регионах. «Конечно, этим наследием нужно грамотно распоряжаться. Это важно и для болельщиков, и для спортсменов-профессионалов», — указал глава кабинета министров. По его мнению, «самое главное — благодаря новой спортивной инфраструктуре у людей появляется больше возможностей для того, чтобы заниматься спортом, причем с самого раннего детства». «Поэтому мы приняли решение создать в регионах детские спортивные центры», — отметил Медведев.
По словам Голодец, результатом чемпионата мира стало очень серьезное внимание к футболу на всей территории Российской Федерации, выросла его популярность. «В первую очередь наша политика направлена на развитие детского и юношеского футбола», — подчеркнул она.
Голодец также констатировала серьезное изменение проведения соревнований по футболу в России, поскольку изменились состав и количество зрителей. «В 2018—2019 годах чемпионат России посетило 4 млн болельщиков, это на 20% больше, чем за аналогичный период предыдущего турнира», — сказала она.