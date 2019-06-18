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12:52 (мск), источник: ТАСС

Песков назвал задержание Платини не вопросом Кремля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Кремль ничего не знает о задержании бывшего президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини и не считает возможным комментировать этот факт.

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Источник: Reuters

«Я не могу это никак комментировать, это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил о проведенном Россией в прошлом году чемпионате мира по футболу: «Россия и все россияне гордятся нашим чемпионатом мира. По нашему убеждению и по признанию руководства футбольного мира, это был лучший чемпионат мира в истории».

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