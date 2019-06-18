Песков назвал задержание Платини не вопросом Кремля

«Я не могу это никак комментировать, это вопрос тех органов, которые взяли его под стражу. Нам ничего не известно, тем более, это не вопрос Кремля», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он напомнил о проведенном Россией в прошлом году чемпионате мира по футболу: «Россия и все россияне гордятся нашим чемпионатом мира. По нашему убеждению и по признанию руководства футбольного мира, это был лучший чемпионат мира в истории».