Колосков: Если Платини арестовали, значит, были веские основания

Источник: РИА "Новости"

Платини задержали в рамках дела о коррупции во вторник в пригороде Парижа. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве «свободного подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

«По существу, если взяли под стражу такого человека, как Платини, то есть какие-то основания. Я не могу себе представить, чтобы без веских оснований такую мощную фигуру, как Платини, обладателя трех золотых мячей, лучшего футболиста, чемпиона мира, могли просто так взять под стражу. Какие-то основания, видимо, есть. В какой степени, причастен ли он напрямую к этому или через каких-то посредников, может решить только следствие», — сказал Колосков по телефону.

«Для меня странно то, что Катар избрали в качестве страны-организатора чемпионата мира 2 декабря 2010 года в тот же день, когда и Россию, а вдруг спустя девять лет возникает такая тема — случайно это или нет? Для меня вопрос, что же девять лет они делали, если у кого-то какие-то подозрения были. Не могли же девять лет это расследовать», — добавил он.