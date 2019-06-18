Колосков: Если Платини арестовали, значит, были веские основания
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Если такого серьезного человека, как
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Если такого серьезного человека, как
Платини задержали в рамках дела о коррупции во вторник в пригороде Парижа. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве «свободного подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.
«По существу, если взяли под стражу такого человека, как Платини, то есть
«Для меня странно то, что Катар избрали в качестве
Почетный президент РФС признался, что «воспринял эту информацию с огромным сожалением». «Он