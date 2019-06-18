Платини арестовали из-за Катара. Подробности

Источник: AP 2019

Что случилось

К бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини утром во вторник нагрянула полиция. 63-летнего француза задержали в пригороде Парижа Нантерре по подозрению в коррупции. По информации Le Monroe сначала экс-чиновника вызвали для дачи свидетельских показаний, а потом задержали.

Задержание произошло в рамках расследования, которое ведет отдел полиции по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми нарушениями (OCLCIFF).

В чем обвиняют Платини

Платини вменяются нарушения, допущенные при выборе Катара в качестве страны-организатора чемпионата мира 2022 года. Речь идет о предполагаемых фактах активного и пассивного подкупа лиц, не состоящих на государственной службе.

За несколько дней до выборов хозяина чемпионата мира в 2010 году Платини, якобы по указанию экс-президента Франции Николя Саркози, встречался с представителями Федерации футбола Катара в Швейцарии.

По этому делу также допросили бывшего главу МВД Франции Клода Геана, это один из соратников экс-президента страны Николя Саркози.

По информации Football Leaks Саркози обещал эмиру Катара Тамиму Аль Тани протекцию на выборах страны-хозяйки ЧМ в обмен на инвестиции в «ПСЖ» и запуск спортивного телеканала BeIN Sports во Франции.

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В чем еще виноват Платини

Бывший президент УЕФА, возглавлявший организацию с 2007 по 2015 годы, отбывает четырехлетнюю дисквалификацию из-за неправомерного получения 1.3 миллионов евро от бывшего главы ФИФА Зеппа Блаттера, также отстранённого от футбола из-за коррупционного скандала.

Платини — трехкратный обладатель «Золотого мяча» (1983, 1984, 1985 годов), чемпион Европы 1984 года.

Что грозит Катару

Пока что речи об отмене или переносе ЧМ из Катара в другую страну не идёт. Разговоры о коррупции и прочих нарушениях в отношении турнира ведутся с 2010 года.

Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино сказал в мае этого года, что турнир состоится в Катаре.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

В турнире будет участвовать 32 сборные.