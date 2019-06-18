Платини арестовали из-за Катара. Подробности
Сегодня во Франции задержан бывший президент УЕФА.
Сегодня во Франции задержан бывший президент УЕФА.
К бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини утром во вторник нагрянула полиция. 63-летнего француза задержали в пригороде Парижа Нантерре по подозрению в коррупции. По информации Le Monroe сначала
Задержание произошло в рамках расследования, которое ведет отдел полиции по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми нарушениями (OCLCIFF).
Платини вменяются нарушения, допущенные при выборе Катара в качестве
За несколько дней до выборов хозяина чемпионата мира в 2010 году Платини, якобы по указанию
По этому делу также допросили бывшего главу МВД Франции Клода Геана, это один из соратников
Бывший президент УЕФА, возглавлявший организацию с 2007 по 2015 годы, отбывает четырехлетнюю дисквалификацию
Платини — трехкратный обладатель «Золотого мяча» (1983, 1984, 1985 годов), чемпион Европы 1984 года.
Пока что речи об отмене или переносе ЧМ из Катара в другую страну не идёт. Разговоры о коррупции и прочих нарушениях в отношении турнира ведутся с 2010 года.
Нынешний глава ФИФА Джанни Инфантино сказал в мае этого года, что турнир состоится в Катаре.
В турнире будет участвовать 32 сборные.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ