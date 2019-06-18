УЕФА на данный момент не комментирует арест Мишеля Платини
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не комментирует информацию об аресте
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не комментирует информацию об аресте
Платини взяли под стражу по делу о коррупции во вторник в пригороде Парижа. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве «свободного подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.
«Сейчас у нас нет комментариев», — сказали РИА Новости в