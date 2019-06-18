УЕФА на данный момент не комментирует арест Мишеля Платини

Платини взяли под стражу по делу о коррупции во вторник в пригороде Парижа. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве «свободного подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.