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13:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА на данный момент не комментирует арест Мишеля Платини

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на данный момент не комментирует информацию об аресте экс-президента организации Мишеля Платини в рамках дела о коррупции при выборе Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

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Платини взяли под стражу по делу о коррупции во вторник в пригороде Парижа. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года, который должен пройти в Катаре. По делу в качестве «свободного подозреваемого» также проходит бывший генеральный секретарь Елисейского дворца Клод Геан.

«Сейчас у нас нет комментариев», — сказали РИА Новости в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос, правда ли, что Платини находится под стражей.

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