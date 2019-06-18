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14:20 (мск), источник: ТАСС

CNN: Бывший глава УЕФА Платини задержан для допроса

ТАСС, 18 июня. Бывший президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) француз Мишель Платини взят под стражу для дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя французской финансовой прокуратуры.

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Источник: AFP 2019

18 июня агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французские правоохранительные органы сообщило о том, что 63-летний Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения ЧМ-2022. Задержание произошло в Нантере.
«По словам представителя, Платини доставили для допроса, он не был арестован или обвинен в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира — 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию француза, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

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