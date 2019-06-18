CNN: Бывший глава УЕФА Платини задержан для допроса

Источник: AFP 2019

18 июня агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на французские правоохранительные органы сообщило о том, что 63-летний Платини был взят под стражу во вторник по подозрению в коррупции во время выборов места проведения ЧМ-2022. Задержание произошло в Нантере.

«По словам представителя, Платини доставили для допроса, он не был арестован или обвинен в совершении преступления», — говорится в сообщении.

В декабре 2010 года Катар был выбран местом проведения чемпионата мира — 2022. Позднее некоторые футбольные чиновники обвинили представителей Катара в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако в ноябре 2014 года стало известно, что специальная комиссия Международной федерации футбола (ФИФА) провела расследование, не найдя нарушений в процессе выборов.