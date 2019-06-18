ФИФА о Платини: Мы готовы сотрудничать с любой страной

Как сообщил во вторник французский портал Mediapart, Платини был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере и взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА.

«В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью», — отметили в пресс-службе ФИФА, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с тем, что на данный момент не обладают всей информацией по этому вопросу.

В книге бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера говорится, что победа Катара в борьбе за право принять чемпионат мира-2022 на исполкоме ФИФА в декабре 2010 года «была результатом комбинации из соглашения о сговоре и политического давления» на Платини, решение о проведении ЧМ-2022 в этой азиатской стране было принято заранее. Также на турнир претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Блаттер, возглавлявший ФИФА с 1998 года, в мае 2015 года был переизбран на пятый срок, а уже в начале июня того же года на фоне грандиозного коррупционного скандала объявил об уходе со своего поста.