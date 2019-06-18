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14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА о Платини: Мы готовы сотрудничать с любой страной

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Вероника Столбунова. Международная федерация футбола (ФИФА) готова полностью сотрудничать с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью, сообщили в международной организации в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать задержание экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

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Как сообщил во вторник французский портал Mediapart, Платини был задержан в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа Нантере и взят под стражу в рамках расследования дела о коррупции при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год и был отстранен от должности в связи с расследованием о коррупции в ФИФА.

«В целом ФИФА вновь готова заявить о своей полной приверженности сотрудничеству с властями любой страны мира, где проводятся расследования в связи с футбольной деятельностью», — отметили в пресс-службе ФИФА, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с тем, что на данный момент не обладают всей информацией по этому вопросу.

В книге бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера говорится, что победа Катара в борьбе за право принять чемпионат мира-2022 на исполкоме ФИФА в декабре 2010 года «была результатом комбинации из соглашения о сговоре и политического давления» на Платини, решение о проведении ЧМ-2022 в этой азиатской стране было принято заранее. Также на турнир претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия. Блаттер, возглавлявший ФИФА с 1998 года, в мае 2015 года был переизбран на пятый срок, а уже в начале июня того же года на фоне грандиозного коррупционного скандала объявил об уходе со своего поста.

В июне 2017 года ФИФА опубликовала полный отчет экс-главы следственной палаты комитета по этике организации Майкла Гарсии о расследовании процедуры выборов стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Нарушений в выборах хозяев двух турниров, которыми стали Россия и Катар соответственно, обнаружено не было.

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