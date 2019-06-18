Более 50 тыс. человек посетили развлекательную площадку около стадиона «Нижний Новгород»
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Более 50 тысяч человек посетили за две недели с момента открытия 1 июня самую большую в Нижнем Новгороде летнюю
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 июня. /ТАСС/. Более 50 тысяч человек посетили за две недели с момента открытия 1 июня самую большую в Нижнем Новгороде летнюю
«Ее посетили более 50 тысяч человек. Сегодня на летней площадке регулярно проводятся спортивные соревнования, кинопоказы под открытым небом, а также значимые для области
Территория спорта и отдыха занимает площадь более 20 тыс. квадратных метров. Здесь находится два поля для
Глава региона также рассказал о планах дальнейшего использования стадиона, где в прошлом году прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, одна встреча 1/8 финала и четвертьфинал. «Сфера деятельности стадиона “Нижний Новгород”: проведение футбольных матчей регионального и международного уровня, концертов, различных шоу, экспозиций. Просторные фойе предполагается использовать как место проведения выставок и ярмарок, семейных праздников со спортивным уклоном. Кроме того, часть помещений подтрибунного пространства переоборудуется для коммерческого использования», — рассказал Никитин.
В 2019—2020 годах пройдет адаптация и передача стадиона в региональную собственность, уточнил собеседник агентства.