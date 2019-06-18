Более 50 тыс. человек посетили развлекательную площадку около стадиона «Нижний Новгород»

Источник: РИА "Новости"

«Ее посетили более 50 тысяч человек. Сегодня на летней площадке регулярно проводятся спортивные соревнования, кинопоказы под открытым небом, а также значимые для области культурно-развлекательные события», — сказал Никитин.

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Территория спорта и отдыха занимает площадь более 20 тыс. квадратных метров. Здесь находится два поля для мини-футбола, 11 площадок для стритбола, четыре площадки для бадминтона, теннисный корт, покрытие для занятий йогой, зона просмотра кино под открытым небом, скейт-парк, фуд-корт и многое другое.

Глава региона также рассказал о планах дальнейшего использования стадиона, где в прошлом году прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, одна встреча 1/8 финала и четвертьфинал. «Сфера деятельности стадиона “Нижний Новгород”: проведение футбольных матчей регионального и международного уровня, концертов, различных шоу, экспозиций. Просторные фойе предполагается использовать как место проведения выставок и ярмарок, семейных праздников со спортивным уклоном. Кроме того, часть помещений подтрибунного пространства переоборудуется для коммерческого использования», — рассказал Никитин.