Женщина стала лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира по футболу

Марта отличилась в матче группового этапа женского мундиаля против Италии (1:0). 33-летняя бразильянка забила свой 17-й гол на чемпионатах мира, обойдя по количеству мячей форварда мужской сборной Германии Мирослава Клозе, на счету которого 16 точных ударов. Спортсменка принимала участие в пяти мировых первенствах.

Марта признавалась лучшей футболисткой мира по версии ФИФА в период с 2006 по 2010 год, также она получила награду в 2018-м. В составе сборной Бразилии она дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр и один раз выигрывала серебро чемпионата мира.