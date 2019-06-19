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19:45 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ФИФА может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара

ТАСС, 19 июня. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) рассматривает возможность переноса чемпионата мира 2022 года из Катара. Об этом сообщает аргентинский телеканал TNT Sports.

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Источник: AP 2019

Во вторник бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Такую информацию сообщил ТАСС официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье, позднее Платини был освобожден из-под стражи.

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По информации телеканала, в ФИФА в настоящее время проводятся тайные встречи, целью которых является немедленный поиск замены хозяина чемпионата мира. Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года, турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.

Срок дисквалификации Платини истечет осенью этого года, поскольку суд частично удовлетворил апелляцию француза, сократив отстранение до четырех лет.

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