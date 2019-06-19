СМИ: ФИФА может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара

Источник: AP 2019

Во вторник бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был взят под стражу во Франции по подозрению в коррупции во время выборов места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Адвокат Уильям Бурдон вызвал Платини в качестве свидетеля, однако сотрудники Центрального управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями задержали бывшего президента УЕФА, когда он прибыл. Сделано это было для того, чтобы другие вовлеченные в процесс лица не могли договориться за рамками разбирательства. Такую информацию сообщил ТАСС официальный представитель Платини Жан-Кристоф Алькье, позднее Платини был освобожден из-под стражи.

По информации телеканала, в ФИФА в настоящее время проводятся тайные встречи, целью которых является немедленный поиск замены хозяина чемпионата мира. Катар был выбран местом проведения мирового первенства в декабре 2010 года, турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

В конце 2015 года Платини, занимавший также должность вице-президента ФИФА, был отстранен комитетом по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения стал перевод Йозефом Блаттером, который руководил ФИФА с 1998 по 2015 год, 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году.