Японские футболистки проиграли англичанкам, но вышли в плей-офф ЧМ по футболу

Источник: Reuters

Дублем отметилась Эллен Уайт (14-я и 84-я минуты). В другом матче группы D сборные Аргентины и Шотландии сыграли вничью — 3:3. В составе сборной Аргентины, которая проигрывала по ходу матча со счетом 0:3, забитыми мячами отметились Милагрос Менендес (74) и Флоренция Бонсегундо (79, 90+4), у шотландок отличились Ким Литтл (19), Дженнифер Битти (49) и Эрин Катберт (69).

В турнирной таблице группы первое место заняла сборная Англии, набрав 9 очков из 9 возможных, англичанки за тур до конца группового этапа обеспечили себе место в плей-офф турнира. Еще одну путевку в 1/8 финала завоевала сборная Японии, финишировавшая в группе второй (4), третьими стали представительницы Аргентины (2), которые сохраняют шансы на попадание в плей-офф, куда попадают по две лучшие сборные каждой из шести групп, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. На четвертом месте финишировала команда Шотландии (1).

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.