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09:43 (мск), источник: Чемпионат.com

На женском чемпионате мира разгорелся большой скандал из-за VAR

Сборная Шотландии покинула женский чемпионат мира, не сумев переиграть команду Аргентины в матче 3-го тура группового этапа турнира — 3:3.

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Источник: РИА "Новости"

Шотландки вели 3:0 до 74-й минуты, но затем пропустили два мяча в течение пяти минут. Концовка выдалась очень напряжённой. На 93-й минуте аргентинская команда получила право на пенальти после просмотра видеоповтора. Вратарь Ли Александер смогла отразить удар, но судьи вновь обратились к помощи VAR. По мнению арбитров, голкипер сборной Шотландии рано вышла из ворот и нарушила правила. Флоренсия Бонсенгудо на сей раз смогла забить и принесла своей команде ничью.

Во время загрузки произошла ошибка.

После матча решение арбитров подверглось резкой критике.

«VAR — это абсолютный кавардак. Ужасный способ погубить футбол. Я видел голкиперов на линии вратарской ещё до удара. Очень обидно», — написал футболист «Селтика» Райан Кристи в «Твиттере».

«Если это наказывается жёлтой карточкой и повторным пробитием пенальти, то игра на этом окончена», — отметил журналист Маррей Фут.

«Повторный пенальти за частичный уход с линии ворот — это настоящее безумие. ФИФА должна что-то с этим сделать. Полная чушь», — подчеркнул журналист Рори Смит.

«Я поклонник VAR. Но это очередное нелепое решение против Шотландии. Все пенальти заставляли бы перебивать, если бы вратарей привязывали к линии», — написал бывший футболист «Челси» и «Селтика» Крис Саттон.

Сборная Шотландии заняла последнее место в группе. В случае победы у неё оставались неплохие шансы пройти в плей-офф.

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