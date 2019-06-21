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16:16 (мск), источник: ТАСС

ФИФА потребовала от Ирана разрешить женщинам посещать матчи сборной

ТАСС, 21 июня. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино потребовал от Федерации футбола Ирана и государственных чиновников предоставить гарантии того, что женщинам разрешат посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

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Источник: РИА "Новости"

Инфантино раскритиковали за посещение тегеранского дерби (матч между «Эстеглялем» и «Персеполисом») в марте 2018 года, так как на эту встречу вход женщинам был запрещен. Однако в ноябре во время второго матча финала азиатской Лиги чемпионов между иранским «Персеполисом» и японским клубом «Касима Антлерс» (0:0), на котором также присутствовал Инфантино, тысячи иранских женщин наблюдали за игрой с трибун.

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«К сожалению, Иран не выполнил данные в марте 2018 года президентом страны Хасаном Роухани обещания позволить женщинам посещать футбольные матчи, — написал Инфантино в письме президенту Федерации футбола Ирана Мехди Таджу. — В связи с этим прошу Федерацию футбола Ирана и государственных чиновников не позднее 15 июля принять меры и разрешить всем гражданкам Ирана и иностранкам на территории страны покупать билеты и посещать матчи сборной в квалификации к чемпионату мира по футболу в Катаре 2022 года, которая начнется в сентябре 2019 года».

«Я стал свидетелем настоящего прогресса. Были сделаны первые важные шаги, и меня сильно расстраивает, что за ними не последовали дальнейшие действия», — добавил Инфантино.

Женщинам в Иране запрещено посещать мужские спортивные соревнования после Исламской революции 1979 года.

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