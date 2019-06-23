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09:35 (мск), источник: ТАСС

Норвежские футболистки в серии пенальти обыграли австралиек и вышли в ¼ финала ЧМ

ТАСС, 23 июня. Сборная Норвегии в серии пенальти одержала победу над командой Австралии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

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Основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1. В составе норвежской команды забитым мячом отметилась Исабелль Херловсен (31-я минута), у австралиек отличилась Элиз Келлонд-Найт (83). На 104-й минуте с поля была удалена защитник сборной Австралии Аланна Кеннеди. В серии послематчевых пенальти победу одержали норвежки — 4:1.

В четвертьфинале сборная Норвегии встретится с победителем матча Англия — Камерун, который пройдет 23 июня.

В чемпионате мира принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.

Турнир завершится 7 июля.

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