Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR
Футболистки сборной Камеруна раскритиковали работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с командой Англии.
Футболистки сборной Камеруна раскритиковали работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с командой Англии.
В 1/8 финала чемпионата мира среди женщин представительницы европейской страны одержали победу — 3:0.
Проигравшие футболистки обвинили ФИФА в расизме. Как сообщает Daily Mail, арбитр не засчитал один из голов Англии, но позже изменил решение