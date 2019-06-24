Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR

Проигравшие футболистки обвинили ФИФА в расизме. Как сообщает Daily Mail, арбитр не засчитал один из голов Англии, но позже изменил решение из-за VAR. Это привело камерунских футболисток в бешенство, они даже хотели уйти с поля. Позже после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна.