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09:11 (мск), источник: Газета.Ру

Камерунские футболистки обвинили ФИФА в расизме из-за работы VAR

Футболистки сборной Камеруна раскритиковали работу системы видеопомощи арбитрам (VAR) в матче с командой Англии.

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Источник: Reuters

В 1/8 финала чемпионата мира среди женщин представительницы европейской страны одержали победу — 3:0.

Проигравшие футболистки обвинили ФИФА в расизме. Как сообщает Daily Mail, арбитр не засчитал один из голов Англии, но позже изменил решение из-за VAR. Это привело камерунских футболисток в бешенство, они даже хотели уйти с поля. Позже после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна.

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