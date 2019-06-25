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01:08 (мск), источник: ТАСС

Женская сборная Швеции по футболу вышла в четвертьфинал ЧМ, обыграв канадок

ТАСС, 25 июня. Сборная Швеции одержала победу над командой Канады со счетом 1:0 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу среди женщин. Турнир проходит во Франции.

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Источник: AP 2019

Единственный мяч на 55-й минуте забила Стина Блакстениус. В четвертьфинале сборная Швеции встретится с командой Германии, которая в 1/8 финала обыграла нигерийских футболисток со счетом 3:0. Матч пройдет 29 июня.

На чемпионате мира принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной командой и действующим чемпионом является сборная США, на счету которой три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по одному разу.

Турнир завершится 7 июля.

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