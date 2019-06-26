ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна за инцидент на ЧМ
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по футболу за инцидент, произошедший в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Англии, сообщает
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна по футболу за инцидент, произошедший в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Англии, сообщает
ФИФА открыла дисциплинарное производство против сборной Камеруна за недопустимое поведение команды, оскорбительное поведение и нарушение правил честной игры.
Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу англичанок. После игры СМИ сообщили, что футболистки сборной Камеруна остались недовольны работой системы видеопомощи арбитрам (VAR): камерунских футболисток привело в ярость решение засчитать второй гол сборной Англии, который изначально был отменен, после видеопросмотра.
Камерунские футболистки не хотели возобновлять встречу и рассматривали возможность уйти с поля, а в подтрибунном помещении несколько игроков камерунской сборной обвинили ФИФА в расизме. Также во втором тайме после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна. На послематчевой