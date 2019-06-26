ФИФА открыла дело против женской сборной Камеруна за инцидент на ЧМ

Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 3:0 в пользу англичанок. После игры СМИ сообщили, что футболистки сборной Камеруна остались недовольны работой системы видеопомощи арбитрам (VAR): камерунских футболисток привело в ярость решение засчитать второй гол сборной Англии, который изначально был отменен, после видеопросмотра.

Камерунские футболистки не хотели возобновлять встречу и рассматривали возможность уйти с поля, а в подтрибунном помещении несколько игроков камерунской сборной обвинили ФИФА в расизме. Также во втором тайме после использования VAR был отменен гол сборной Камеруна. На послематчевой пресс-конференции главный тренер Камеруна Алан Дьеумфа заявил, что каждое судейское решение против его команды было неправильным, при этом он подчеркнул, что речь идет о судейских ошибках, но не о расовой дискриминации.