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17:49 (мск), источник: ТАСС

Колобков уверен в выходе сборной России в финальную часть ЧМ-2022 по футболу

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков не сомневается, что сборная России по футболу выступит на чемпионате мира в Катаре 2022 года. Об этом он сказал журналистам в четверг на встрече со студентами на дискуссионной площадке «Валдай».

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, благодаря нашему лимиту на легионеров мы обязательно попадем на чемпионат мира в Катаре, я уверен в нашей команде», — подчеркнул Колобков.

Исполком Российского футбольного союза в среду утвердил лимит в формате «8+17» с сезона-2020/21 — клубы смогут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми иностранных футболистов. При этом ограничения по числу легионеров, одновременно находящихся на поле, не будет. С лета 2015 года в премьер-лиге действует лимит в формате «6+5», при котором одновременно участие в игре могут принимать не более шести зарубежных футболистов в составе одной команды, а количество легионеров в заявке не ограничено.

Комментируя вопросы студентов по целесообразности проведения чемпионата мира в Катаре, Колобков рассказал: «Да, есть сложности. Но с другой стороны, почему все чемпионаты мира должны проводиться только в Великобритании, Франции или Германии?».

«Катар точно так же заслужил право проведения турнира, — отметил Колобков. — Был прекрасный чемпионат в ЮАР. Позиция ФИФА — развитие футбола во всем мире».

Чемпионат мира в Катаре пройдет 21 ноября — 18 декабря 2022 года.

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