Футболистки сборной Англии обыграли норвежек и вышли в полуфинал чемпионата мира

В полуфинале английские футболистки сыграют с победителем матча между сборными Франции и США .

На чемпионате мира стартовали 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу.