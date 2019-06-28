От большого футбола к пляжному. Россия хочет провести ЧМ-2021

Источник: РИА "Новости"

В случае успеха Россия впервые примет мировое первенство. Это было бы логичным, учитывая недавние успехи российских пляжников. Команда под руководством Михаила Лихачева дважды подряд выиграла чемпионат мира — в 2011 году в Италии и в 2013-м на Таити. Однако с тех пор результаты команды пошли на спад: в 2015 году в Португалии россияне стали только третьими, а турнир 2017 года на Багамах они пропустили, неудачно выступив в квалификации.

Заявка России на организацию чемпионата мира была одобрена исполкомом РФС, который прошел в среду. Отмечается, что правительство РФ поддержало инициативу РФС, рекомендовав отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) необходимый пакет документов.

«Исполком РФС одобрил заявку Москвы на проведение чемпионата мира — статусного и самого престижного турнира по этой разновидности игры. Мы уверены в том, что у нас есть все шансы на победу, и в настоящее время готовим для Международной федерации футбола заявочное досье», — сообщил пресс-службе РФС генеральный директор организации Александр Алаев.

Бразилия — лидер и в пляжном футболе

Ближайший чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 1 декабря в столице Парагвая Асунсьоне. Сборной России еще предстоит отбор в европейской квалификации. Квалификационный турнир пройдет с 19 по 27 июля на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники».

По словам члена комитета по разновидностям футбола РФС Сергея Анохина (ранее он возглавлял комитет пляжного футбола РФС — прим. ТАСС), «Лужники» являются приоритетным вариантом для проведения турнира 2021 года. «Не вижу никаких препятствий, чтобы у Москвы все получилось. Уверен, что мы получим такое право. Моей же мечтой является проведение матчей чемпионата мира на Красной площади, и чтобы финал турнира Россия — Бразилия показали на Первом канале», — сказал Анохин ТАСС.

Не сомневается в успешной организации соревнований в России и Лихачев. «Россия умеет проводить крупные турниры, прошлогодний чемпионат мира по футболу это еще раз подтвердил. Мы должны думать и двигаться постепенно к такому событию в плане организации, в плане спортивной составляющей», — заявил Лихачев ТАСС.

Чемпионат мира по пляжному футболу проводится с 1995 года, до 2009 года он был ежегодным. Все это время турнир проводился практически в одной стране — Бразилии, в том числе 10 раз на пляжах всем известной Копакабаны в Рио-де-Жанейро. С 2011 года турнир проходит раз в два года, что можно объяснить желанием ФИФА повысить престиж соревнований.