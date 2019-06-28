Текущие события
Футбол. Сборные
15.06
Кения1
ДР Конго1
Футбол. Сборные
16.06
Сенегал1
Нигерия0
Футбол. Сборные
16.06
Марокко2
Замбия3
Футбол. Сборные
16.06
Алжир3
Мали2
Футбол. Сборные
16.06
Египет3
Гвинея1
Футбол. Сборные
17.06
Тунис2
Бурунди1
Все события
Фоторепортажи
19«Краснодар» — ЦСКА: разбитые головы и гол Мартыновича Акинфееву
8Аргентина вышла в плей-офф Кубка Америки
17:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Из-за конфликта России и Украины 6 лет не видел сына». 25 лет рекорду Саленко

Бомбардир вспоминает, как едва не продал золотую бутсу. И немного грустит из-за политики.

Наверх
Источник: AFP 2019

Ровно 25 лет назад — 28 июня 1994 года — Олег Саленко установил главный русский рекорд на ЧМ. В матче со сборной Камеруна он забил 5 мячей. Та победа (6:1), правда, не помогла сборной России выйти из группы, но зато надолго осталась в памяти. В интервью «Чемпионату» Саленко рассказывает, как едва не продал приз лучшему бомбардиру турнира шейхам.

— Было такое предложение, лет десять назад, — говорит Олег. — В Эмиратах должен был состояться большой ветеранский турнир. Шейхи хотели купить бутсу и поставить ее в свой музей спорта. Но турнир в итоге отменился. И сделка не состоялась. Да и я сам, честно говоря, уже сомневался. Они ходят вокруг да около.

Читайте также
Рекордсмены чемпионатов мира. Кто они?

— А сколько предлагали-то?

— Полмиллиона долларов.

— Неплохое пополнение бюджета.

— Нет, я даже по-своему рад, что сделка не состоялась. Пусть лучше свои посмотрят. На представительские выезды я привожу бутсу, и все с ней фотографируются. Храню ее дома в Киеве, на видном месте. У меня ведь их две: с юниорского чемпионата мира и взрослого. Я их никуда не прячу, стоят на полке. Сейчас, как я знаю, хотят поставить копию бутсы в питерской академии «Зенита». Верю, что это будет вдохновлять детей. Хоть сейчас времена изменилось, у многих молодых футболистов деньги в голове.

Саленко в юношеской сборной СССР (крайний слева в первом ряду)

— Что-то сегодня напомнило о памятной дате? Кроме нашего звонка.

— Друзья поздравляют, звонят. В воскресенье поедем с ветеранами играть, и там отметим.

— С партнёрами по той команде общаетесь?

— В основном — с Димкой Радченко. Когда несколько лет назад ездил на турнир в Челябинск, встретил там и Горлуковича, и остальных ребят.

Читайте также
От Яшина до АкинфееваЛучшие отечественные футболисты на ЧМ

— Свои пять голов Камеруну сейчас вспоминаете как чудо? Верите, что это было с вами?

— Уже после завершения карьеры понимаешь ценность того результата. Когда я закончил карьеру, три года был вне футбола. Тогда этот матч частенько снился. Потом спокойнее стал к этому относиться. Жаль, что голы не помогли выйти из группы. Это было бы важнее. А пять мячей я, кстати, забил ещё и шведам на турнире Гранаткина в Питере.

— А свои эмоции 25-летней давности помните?

— Пока с Радченко сдавали анализы на допинг два часа, даже не знал, что это рекорд. А потом уже всей сборной праздновали, а Симонян танцевал лезгинку.

— Пересматриваете тот матч?

— Перед чемпионатом мира его много показывали. Думал, приеду на мундиаль в Россию, но заболела спина, и не получилось.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Спокойно живу. У меня вложены деньги в бизнес, и я с них получаю дивиденды. Также езжу с ветеранами и играю в футбол.

— Вы регулярно даёте комментарии российским СМИ. Это не создает проблем?

— Мне — нет. А вообще мои знакомые, имеющие отношение к политике, ездят в Россию и занимаются, чтобы эта ерунда побыстрее закончилась.

Читайте также
Василий Уткин: Карпина с «Матч ТВ» уволил Алексей Миллер

— Многие российские ветераны появляются на ТВ. Почему вы — нет?

— Я два года отработал на канале «Футбол», а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. Это канал Ахметова, так что нашлись разногласия.

— Тренировать не думаете?

— Туда надо было сразу идти. Многие мои друзья тренируют: один — команду, вышедшую в УПЛ, другой — дубль киевского «Динамо», третий — основной состав «Динамо». Я с ними общаюсь, где-то подсказываю. Я попробовал тренировать в пляжном футболе. Также был опыт на уровне области, но, когда на тренировки приезжает по восемь человек, понял, что это неинтересно.

— Ваш сын до сих пор живёт в Санкт-Петербурге?

— Да. Сейчас общаемся по скайпу. В последний раз был у него в 2013 году. Думаю, в течение полугода ситуация успокоится, и будут прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Тогда прилечу. Получается, шесть лет не виделись. Но он уже взрослый, работает. А августе ему будет 23, может, соберусь и приеду. К тому же, и друзья по «Зениту» зовут побегать и пообщаться.

Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Камерун
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Москве погибла известная спортсменка!
Самая красивая фигуристка России рассказала о жизни вне спорта!
Как «Нью-Йорк Рейнджерс» стал самым русским клубом НХЛ
Российскую фигуристку затерзали из-за критики Загитовой
«Милан» отстранен от участия в еврокубках в сезоне-2019/20
Буффон и «Ювентус» договорились о подписании контракта
«Зенит» поддержал смертельно больного Риксена (фото)
Шарапова показала свой дом (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь