«Из-за конфликта России и Украины 6 лет не видел сына». 25 лет рекорду Саленко

Источник: AFP 2019

Ровно 25 лет назад — 28 июня 1994 года — Олег Саленко установил главный русский рекорд на ЧМ. В матче со сборной Камеруна он забил 5 мячей. Та победа (6:1), правда, не помогла сборной России выйти из группы, но зато надолго осталась в памяти. В интервью «Чемпионату» Саленко рассказывает, как едва не продал приз лучшему бомбардиру турнира шейхам.

— Было такое предложение, лет десять назад, — говорит Олег. — В Эмиратах должен был состояться большой ветеранский турнир. Шейхи хотели купить бутсу и поставить ее в свой музей спорта. Но турнир в итоге отменился. И сделка не состоялась. Да и я сам, честно говоря, уже сомневался. Они ходят вокруг да около.

— А сколько предлагали-то?

— Полмиллиона долларов.

— Неплохое пополнение бюджета.

— Нет, я даже по-своему рад, что сделка не состоялась. Пусть лучше свои посмотрят. На представительские выезды я привожу бутсу, и все с ней фотографируются. Храню ее дома в Киеве, на видном месте. У меня ведь их две: с юниорского чемпионата мира и взрослого. Я их никуда не прячу, стоят на полке. Сейчас, как я знаю, хотят поставить копию бутсы в питерской академии «Зенита». Верю, что это будет вдохновлять детей. Хоть сейчас времена изменилось, у многих молодых футболистов деньги в голове.

Саленко в юношеской сборной СССР (крайний слева в первом ряду)

— Что-то сегодня напомнило о памятной дате? Кроме нашего звонка.

— Друзья поздравляют, звонят. В воскресенье поедем с ветеранами играть, и там отметим.

— С партнёрами по той команде общаетесь?

— В основном — с Димкой Радченко. Когда несколько лет назад ездил на турнир в Челябинск, встретил там и Горлуковича, и остальных ребят.

Читайте также От Яшина до Акинфеева Лучшие отечественные футболисты на ЧМ

— Свои пять голов Камеруну сейчас вспоминаете как чудо? Верите, что это было с вами?

— Уже после завершения карьеры понимаешь ценность того результата. Когда я закончил карьеру, три года был вне футбола. Тогда этот матч частенько снился. Потом спокойнее стал к этому относиться. Жаль, что голы не помогли выйти из группы. Это было бы важнее. А пять мячей я, кстати, забил ещё и шведам на турнире Гранаткина в Питере.

— А свои эмоции 25-летней давности помните?

— Пока с Радченко сдавали анализы на допинг два часа, даже не знал, что это рекорд. А потом уже всей сборной праздновали, а Симонян танцевал лезгинку.

— Пересматриваете тот матч?

— Перед чемпионатом мира его много показывали. Думал, приеду на мундиаль в Россию, но заболела спина, и не получилось.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QUj5LJnnuXg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Спокойно живу. У меня вложены деньги в бизнес, и я с них получаю дивиденды. Также езжу с ветеранами и играю в футбол.

— Вы регулярно даёте комментарии российским СМИ. Это не создает проблем?

— Мне — нет. А вообще мои знакомые, имеющие отношение к политике, ездят в Россию и занимаются, чтобы эта ерунда побыстрее закончилась.

— Многие российские ветераны появляются на ТВ. Почему вы — нет?

— Я два года отработал на канале «Футбол», а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. Это канал Ахметова, так что нашлись разногласия.

— Тренировать не думаете?

— Туда надо было сразу идти. Многие мои друзья тренируют: один — команду, вышедшую в УПЛ, другой — дубль киевского «Динамо», третий — основной состав «Динамо». Я с ними общаюсь, где-то подсказываю. Я попробовал тренировать в пляжном футболе. Также был опыт на уровне области, но, когда на тренировки приезжает по восемь человек, понял, что это неинтересно.

— Ваш сын до сих пор живёт в Санкт-Петербурге?