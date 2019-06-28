«Из-за конфликта России и Украины 6 лет не видел сына». 25 лет рекорду Саленко
Бомбардир вспоминает, как едва не продал золотую бутсу. И немного грустит
Бомбардир вспоминает, как едва не продал золотую бутсу. И немного грустит
Ровно 25 лет назад — 28 июня 1994 года — Олег Саленко установил главный русский рекорд на ЧМ. В матче со сборной Камеруна он забил 5 мячей. Та победа (6:1), правда, не помогла сборной России выйти из группы, но зато надолго осталась в памяти. В интервью «Чемпионату» Саленко рассказывает, как едва не продал приз лучшему бомбардиру турнира шейхам.
— Было такое предложение, лет десять назад, — говорит Олег. — В Эмиратах должен был состояться большой ветеранский турнир. Шейхи хотели купить бутсу и поставить ее в свой музей спорта. Но турнир в итоге отменился. И сделка не состоялась. Да и я сам, честно говоря, уже сомневался. Они ходят вокруг да около.
— А сколько
— Полмиллиона долларов.
— Неплохое пополнение бюджета.
— Нет, я даже
—
— Друзья поздравляют, звонят. В воскресенье поедем с ветеранами играть, и там отметим.
— С партнёрами по той команде общаетесь?
— В основном — с Димкой Радченко. Когда несколько лет назад ездил на турнир в Челябинск, встретил там и Горлуковича, и остальных ребят.
— Свои пять голов Камеруну сейчас вспоминаете как чудо? Верите, что это было с вами?
— Уже после завершения карьеры понимаешь ценность того результата. Когда я закончил карьеру, три года был вне футбола. Тогда этот матч частенько снился. Потом спокойнее стал к этому относиться. Жаль, что голы не помогли выйти из группы. Это было бы важнее. А пять мячей я, кстати, забил ещё и шведам на турнире Гранаткина в Питере.
— А свои эмоции 25-летней давности помните?
— Пока с Радченко сдавали анализы на допинг два часа, даже не знал, что это рекорд. А потом уже всей сборной праздновали, а Симонян танцевал лезгинку.
— Пересматриваете тот матч?
— Перед чемпионатом мира его много показывали. Думал, приеду на мундиаль в Россию, но заболела спина, и не получилось.
— Чем сейчас занимаетесь?
— Спокойно живу. У меня вложены деньги в бизнес, и я с них получаю дивиденды. Также езжу с ветеранами и играю в футбол.
— Вы регулярно даёте комментарии российским СМИ. Это не создает проблем?
— Мне — нет. А вообще мои знакомые, имеющие отношение к политике, ездят в Россию и занимаются, чтобы эта ерунда побыстрее закончилась.
— Многие российские ветераны появляются на ТВ. Почему вы — нет?
— Я два года отработал на канале «Футбол», а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. Это канал Ахметова, так что нашлись разногласия.
— Тренировать не думаете?
— Туда надо было сразу идти. Многие мои друзья тренируют: один — команду, вышедшую в УПЛ, другой — дубль киевского «Динамо», третий — основной состав «Динамо». Я с ними общаюсь,
— Ваш сын до сих пор живёт в
— Да. Сейчас общаемся по скайпу. В последний раз был у него в 2013 году. Думаю, в течение полугода ситуация успокоится, и будут прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Тогда прилечу. Получается, шесть лет не виделись. Но он уже взрослый, работает. А августе ему будет 23, может, соберусь и приеду. К тому же, и друзья по «Зениту» зовут побегать и пообщаться.