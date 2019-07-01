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15:40 (мск), источник: Sport24

«Историческая победа, испашки очень сильные». Дзюба — о матче, который мы не забудем

Год назад случилось чудо.

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14 июня — в годовщину старта ЧМ-2018 — РФС ТВ выпустило документальный фильм, в котором игроки сборной России Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Артем Дзюба вспоминают лучший месяц нашей жизни. Их их рассказов мы, к примеру, узнали, что едва ли не перед каждой игрой Артем произносил мощные мотивационные речи.

Sport 24 собрал цитаты Дзюбы о матче 1/8 финала с Испанией, подарившего нам самую неожиданную радость прошлого лета. Сегодня тем эмоциям ровно год.

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Об ошибке пилота

— В самолете пилот объявил: поздравляем, вы попали на Португалию. Мы обрадовались — думали, что будет проще, чем с Испанией. Потому что испанцы очень сильные. Португальцы тоже хороши, но больше уповают на Криштиану Роналду. Буквально 10−15 минут — и он говорит: ой, извините, я ошибся. Не обреченность, но мини-траур.

Только обрадовались — и сразу расстроились. А Станислав Саламович сказал: «Я там слышал ваши выкрики, вы что думаете — с португальцами легче? По мне, у нас с Испанией больше шансов». По полочкам все разобрал — что тренера убрали, и в команде дисбаланс, и что если мы будем единым кулаком, выполним установку и не дадим им пространства… Так и получилось. Сработали как единый механизм.

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О пенальти с Испанией

— По-моему, пенальти должен был исполнять Игнаш, но он сказал: иди бей. И все такие: давай, давай. И у меня вся карьера перед глазами. Ответственный момент. VAR еще нам помог — испанцы сразу окучили судью и, если бы не видеопомощник, додавили бы. А ему в ухо подсказали, что была рука. Я подошел, не могу же отказаться — не простил бы себе.

Было очень приятно забить испанцам в «Лужниках», в Москве. Вся страна болела, смотрела. Сравнять, а потом победить — это дорогого стоит. Было тяжело весь матч. Особенно когда меня поменяли, было видно, что они нас давят очень сильно. Мы постоянно обороняемся. Но с каждой минутой росла уверенность: ну должно, должно. Для нас это матч жизни. Сколько таких проигрывали, должно же и в нашу вороночку залететь хоть раз. Там уже и «Господи, пожалуйста!» было, и «Давай, ребята»… Была атмосфера, что можем.

Дотерпели до пенальти. Помню, Юра Газинский и Дзагоев говорили, что Фурик (Акинфеев — Sport24) два возьмет точно. Так и получилось. Историческая победа, потому что испашки очень сильные.

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О баннере «Играем за вас»

— Вообще какое-то безумие! Мы орали, визжали, друг на друга напрыгивали, обнимались. Многие заплакали, прослезились. Откуда-то взялся плакат «Играем за вас!» — я вообще не понял откуда. Это кто-то в нас верил, готовился?

Sport24: баннер принес Федор Кудряшов — он заметил его во время игры и после серии пенальти подошел к трибуне и попросил.

О празднованиях

— В раздевалке мы ликовали, обнимались, веселились. А потом Саламыч отпустил нас домой. Шли с Федей Кудряшовым — такой ор, крик стоял! Все сигналят! Столько людей, столько счастья!

Потом я стоял на остановке и ждал такси — и какая-то пара, парень с девушкой, затолкали меня в машину. Сказали: если не поедете с нами, мы вам не простим! Подвезли, мы болтали. Они мне рассказывали свои эмоции, я им — свои. Прикольно, что незнакомые люди отнеслись друг к другу с такой добротой и теплотой. Эта человечность мне очень понравилась, тот день навсегда в моей памяти.

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Как Дзюба выпрашивал выходные

— Ребята начали мне говорить: скажи, скажи, скажи. Фурик так не любит… Он сам в себе — если надо, подойдет и спросит, но на таких эмоциях меня всегда немножко провоцируют. Меня и провоцировать не надо, только подожгите — я уже там.

Начали уговаривать Станислава Саламовича и так и сяк. Я уже Виталия Леонтьевича Мутко подключил, Мирослава Юрьевича Ромащенко — всех, кто там был. Говорил: «Пожалуйста». Чуть-чуть отодвинули, но Саламыч все равно был несгибаем. В целом очень приятно было. Станислав Саламович давал нам по возможности немножко передохнуть, и за это ему огромное спасибо. Мне кажется, это было очень мудро.

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В фильме есть такая сцена:

«В шесть часов быть на базе. Вечера. В 18 то бишь», — говорит Дзюбе Черчесов.

Капитан понимающе кивает, но с улыбкой уточняет: «Завтра?».

Голос за кадром: «Ко мне тоже относится?».

Кто-то шутит: «Они уже билеты в отпуск взяли».

«Ребята, все только начинается», — бодрит игроков Черчесов.

Дзюба в секунду становится серьезным и произносит очередную мини-речь: «Парни, давайте только договоримся: без чудачеств, ладно? Спокойно все домой. Давайте дома побудем. Я Лунева проконтролирую».

Через год окажется, что Лунева действительно лучше контролировать.

О значении турнира

— Многие, кто в сборной и около сборной давно, говорят, что никогда не было такой атмосферы, как на чемпионате мира и сейчас. Это очень дорого для нас, мы все вместе создали такую атмосферу. Раньше ты смотрел на многих спортсменов, а теперь наравне с ними — это приятная ответственность.

Я понимаю, что нельзя упустить такое, когда болельщики повернулись к футболу. Приходится иногда терпеть большие столпотворения. Все уходят, а я остаюсь, еще минут 30, 40 или 20 фотографируюсь со всеми.

Я к этому хорошо отношусь, классно. В любой момент это может закончиться — я это прекрасно понимаю. Но сейчас от этого всего я кайфую. Мне это придает сил и эмоций в футболе.

Испания
1:1
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (1:1)
Россия
Футбол, Чемпионат мира, 1/8 финала1.07.2018, 17:00 (МСК UTC+3)Лужники, 78011 зрителей
Главные тренеры
Фернандо ЙерроСтанислав Черчесов
Голы
Сергей Игнашевич12′
Артем Дзюба41′
Составы команд
1Давид де Хеа
1Игорь Акинфеев
18Жорди Альба
3Илья Кутепов
54′
3Жерар Пике
40′
4Сергей Игнашевич
15Серхио Рамос
13Федор Кудряшов
22Франсиско Роман Иско
2Мариу Фернандес
5Серхио Бускетс
17Александр Головин
8Коке
11Роман Зобнин
71′
4Фернандес Иглесиас Начо
70′
18Юрий Жирков
45′
2Даниэль Карвахаль
14Владимир Гранат
20Марко Асенсио
104′
19Александр Самедов
61′
9Морено Родриго
6Денис Черышев
21Давид Сильва
67′
22Артем Дзюба
65′
6Андрес Иньеста
10Федор Смолов
19Диегу Коста
80′
7Далер Кузяев
97′
17Яго Аспас
21Александр Ерохин
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
3Голевые моменты2
25Удары (всего)6
9Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
6Угловые5
5Фолы19
1Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяБьерн Кайперс(Нидерланды)
Боковой судьяСандер ван Рукел(Нидерланды)
Боковой судьяЭрвин Зайнстра(Нидерланды)
ВАРДанни Маккели(Нидерланды)
Первый ассистент ВАРПавел Гиль(Польша)
Второй ассистент ВАРМарк Борш(Германия)
Третий ассистент ВАРФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
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