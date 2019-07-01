«Историческая победа, испашки очень сильные». Дзюба — о матче, который мы не забудем
Год назад случилось чудо.
Год назад случилось чудо.
14 июня — в годовщину старта ЧМ-2018 — РФС ТВ выпустило документальный фильм, в котором игроки сборной России Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Артем Дзюба вспоминают лучший месяц нашей жизни. Их их рассказов мы, к примеру, узнали, что едва ли не перед каждой игрой Артем произносил мощные мотивационные речи.
Sport 24 собрал цитаты Дзюбы о матче 1/8 финала с Испанией, подарившего нам самую неожиданную радость прошлого лета. Сегодня тем эмоциям ровно год.
— В самолете пилот объявил: поздравляем, вы попали на Португалию. Мы обрадовались — думали, что будет проще, чем с Испанией. Потому что испанцы очень сильные. Португальцы тоже хороши, но больше уповают на Криштиану Роналду. Буквально 10−15 минут — и он говорит: ой, извините, я ошибся. Не обреченность, но
Только обрадовались — и сразу расстроились. А Станислав Саламович сказал: «Я там слышал ваши выкрики, вы что думаете — с португальцами легче? По мне, у нас с Испанией больше шансов». По полочкам все разобрал — что тренера убрали, и в команде дисбаланс, и что если мы будем единым кулаком, выполним установку и не дадим им пространства… Так и получилось. Сработали как единый механизм.
—
Было очень приятно забить испанцам в «Лужниках», в Москве. Вся страна болела, смотрела. Сравнять, а потом победить — это дорогого стоит. Было тяжело весь матч. Особенно когда меня поменяли, было видно, что они нас давят очень сильно. Мы постоянно обороняемся. Но с каждой минутой росла уверенность: ну должно, должно. Для нас это матч жизни. Сколько таких проигрывали, должно же и в нашу вороночку залететь хоть раз. Там уже и «Господи, пожалуйста!» было, и «Давай, ребята»… Была атмосфера, что можем.
Дотерпели до пенальти. Помню, Юра Газинский и Дзагоев говорили, что Фурик (Акинфеев — Sport24) два возьмет точно. Так и получилось. Историческая победа, потому что испашки очень сильные.
— Вообще
Sport24: баннер принес Федор Кудряшов — он заметил его во время игры и после серии пенальти подошел к трибуне и попросил.
— В раздевалке мы ликовали, обнимались, веселились. А потом Саламыч отпустил нас домой. Шли с Федей Кудряшовым — такой ор, крик стоял! Все сигналят! Столько людей, столько счастья!
Потом я стоял на остановке и ждал такси — и
— Ребята начали мне говорить: скажи, скажи, скажи. Фурик так не любит… Он сам в себе — если надо, подойдет и спросит, но на таких эмоциях меня всегда немножко провоцируют. Меня и провоцировать не надо, только подожгите — я уже там.
Начали уговаривать Станислава Саламовича и так и сяк. Я уже Виталия Леонтьевича Мутко подключил, Мирослава Юрьевича Ромащенко — всех, кто там был. Говорил: «Пожалуйста».
В фильме есть такая сцена:
«В шесть часов быть на базе. Вечера. В 18 то бишь», — говорит Дзюбе Черчесов.
Капитан понимающе кивает, но с улыбкой уточняет: «Завтра?».
Голос за кадром: «Ко мне тоже относится?».
«Ребята, все только начинается», — бодрит игроков Черчесов.
Дзюба в секунду становится серьезным и произносит очередную мини-речь: «Парни, давайте только договоримся: без чудачеств, ладно? Спокойно все домой. Давайте дома побудем. Я Лунева проконтролирую».
Через год окажется, что Лунева действительно лучше контролировать.
— Многие, кто в сборной и около сборной давно, говорят, что никогда не было такой атмосферы, как на чемпионате мира и сейчас. Это очень дорого для нас, мы все вместе создали такую атмосферу. Раньше ты смотрел на многих спортсменов, а теперь наравне с ними — это приятная ответственность.
Я понимаю, что нельзя упустить такое, когда болельщики повернулись к футболу. Приходится иногда терпеть большие столпотворения. Все уходят, а я остаюсь, еще минут 30, 40 или 20 фотографируюсь со всеми.
Я к этому хорошо отношусь, классно. В любой момент это может закончиться — я это прекрасно понимаю. Но сейчас от этого всего я кайфую. Мне это придает сил и эмоций в футболе.
|Фернандо Йерро
|Станислав Черчесов
|Сергей Игнашевич
|12′
|Артем Дзюба
|41′
|1
|Давид де Хеа
|1
|Игорь Акинфеев
|18
|Жорди Альба
|3
|Илья Кутепов
54′
|3
|Жерар Пике
40′
|4
|Сергей Игнашевич
|15
|Серхио Рамос
|13
|Федор Кудряшов
|22
|Франсиско Роман Иско
|2
|Мариу Фернандес
|5
|Серхио Бускетс
|17
|Александр Головин
|8
|Коке
|11
|Роман Зобнин
71′
|4
|Фернандес Иглесиас Начо
70′
|18
|Юрий Жирков
45′
|2
|Даниэль Карвахаль
|14
|Владимир Гранат
|20
|Марко Асенсио
104′
|19
|Александр Самедов
61′
|9
|Морено Родриго
|6
|Денис Черышев
|21
|Давид Сильва
67′
|22
|Артем Дзюба
65′
|6
|Андрес Иньеста
|10
|Федор Смолов
|19
|Диегу Коста
80′
|7
|Далер Кузяев
97′
|17
|Яго Аспас
|21
|Александр Ерохин
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|2
|25
|Удары (всего)
|6
|9
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|5
|Фолы
|19
|1
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Бьерн Кайперс(Нидерланды)
|Боковой судья
|Сандер ван Рукел(Нидерланды)
|Боковой судья
|Эрвин Зайнстра(Нидерланды)
|ВАР
|Данни Маккели(Нидерланды)
|Первый ассистент ВАР
|Павел Гиль(Польша)
|Второй ассистент ВАР
|Марк Борш(Германия)
|Третий ассистент ВАР
|Феликс Цвайер(Германия)