«Историческая победа, испашки очень сильные». Дзюба — о матче, который мы не забудем

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14 июня — в годовщину старта ЧМ-2018 — РФС ТВ выпустило документальный фильм, в котором игроки сборной России Роман Зобнин, Федор Кудряшов и Артем Дзюба вспоминают лучший месяц нашей жизни. Их их рассказов мы, к примеру, узнали, что едва ли не перед каждой игрой Артем произносил мощные мотивационные речи.

Sport 24 собрал цитаты Дзюбы о матче 1/8 финала с Испанией, подарившего нам самую неожиданную радость прошлого лета. Сегодня тем эмоциям ровно год.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/rTa0IWpJ4e8?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Об ошибке пилота

— В самолете пилот объявил: поздравляем, вы попали на Португалию. Мы обрадовались — думали, что будет проще, чем с Испанией. Потому что испанцы очень сильные. Португальцы тоже хороши, но больше уповают на Криштиану Роналду. Буквально 10−15 минут — и он говорит: ой, извините, я ошибся. Не обреченность, но мини-траур.

Только обрадовались — и сразу расстроились. А Станислав Саламович сказал: «Я там слышал ваши выкрики, вы что думаете — с португальцами легче? По мне, у нас с Испанией больше шансов». По полочкам все разобрал — что тренера убрали, и в команде дисбаланс, и что если мы будем единым кулаком, выполним установку и не дадим им пространства… Так и получилось. Сработали как единый механизм.

О пенальти с Испанией

— По-моему, пенальти должен был исполнять Игнаш, но он сказал: иди бей. И все такие: давай, давай. И у меня вся карьера перед глазами. Ответственный момент. VAR еще нам помог — испанцы сразу окучили судью и, если бы не видеопомощник, додавили бы. А ему в ухо подсказали, что была рука. Я подошел, не могу же отказаться — не простил бы себе.

Было очень приятно забить испанцам в «Лужниках», в Москве. Вся страна болела, смотрела. Сравнять, а потом победить — это дорогого стоит. Было тяжело весь матч. Особенно когда меня поменяли, было видно, что они нас давят очень сильно. Мы постоянно обороняемся. Но с каждой минутой росла уверенность: ну должно, должно. Для нас это матч жизни. Сколько таких проигрывали, должно же и в нашу вороночку залететь хоть раз. Там уже и «Господи, пожалуйста!» было, и «Давай, ребята»… Была атмосфера, что можем.

Дотерпели до пенальти. Помню, Юра Газинский и Дзагоев говорили, что Фурик (Акинфеев — Sport24) два возьмет точно. Так и получилось. Историческая победа, потому что испашки очень сильные.

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О баннере «Играем за вас»

— Вообще какое-то безумие! Мы орали, визжали, друг на друга напрыгивали, обнимались. Многие заплакали, прослезились. Откуда-то взялся плакат «Играем за вас!» — я вообще не понял откуда. Это кто-то в нас верил, готовился?

Sport24: баннер принес Федор Кудряшов — он заметил его во время игры и после серии пенальти подошел к трибуне и попросил.

О празднованиях

— В раздевалке мы ликовали, обнимались, веселились. А потом Саламыч отпустил нас домой. Шли с Федей Кудряшовым — такой ор, крик стоял! Все сигналят! Столько людей, столько счастья!

Потом я стоял на остановке и ждал такси — и какая-то пара, парень с девушкой, затолкали меня в машину. Сказали: если не поедете с нами, мы вам не простим! Подвезли, мы болтали. Они мне рассказывали свои эмоции, я им — свои. Прикольно, что незнакомые люди отнеслись друг к другу с такой добротой и теплотой. Эта человечность мне очень понравилась, тот день навсегда в моей памяти.

Как Дзюба выпрашивал выходные

— Ребята начали мне говорить: скажи, скажи, скажи. Фурик так не любит… Он сам в себе — если надо, подойдет и спросит, но на таких эмоциях меня всегда немножко провоцируют. Меня и провоцировать не надо, только подожгите — я уже там.

Начали уговаривать Станислава Саламовича и так и сяк. Я уже Виталия Леонтьевича Мутко подключил, Мирослава Юрьевича Ромащенко — всех, кто там был. Говорил: «Пожалуйста». Чуть-чуть отодвинули, но Саламыч все равно был несгибаем. В целом очень приятно было. Станислав Саламович давал нам по возможности немножко передохнуть, и за это ему огромное спасибо. Мне кажется, это было очень мудро.

В фильме есть такая сцена:

«В шесть часов быть на базе. Вечера. В 18 то бишь», — говорит Дзюбе Черчесов.

Капитан понимающе кивает, но с улыбкой уточняет: «Завтра?».

Голос за кадром: «Ко мне тоже относится?».

Кто-то шутит: «Они уже билеты в отпуск взяли».

«Ребята, все только начинается», — бодрит игроков Черчесов.

Дзюба в секунду становится серьезным и произносит очередную мини-речь: «Парни, давайте только договоримся: без чудачеств, ладно? Спокойно все домой. Давайте дома побудем. Я Лунева проконтролирую».

Через год окажется, что Лунева действительно лучше контролировать.

О значении турнира

— Многие, кто в сборной и около сборной давно, говорят, что никогда не было такой атмосферы, как на чемпионате мира и сейчас. Это очень дорого для нас, мы все вместе создали такую атмосферу. Раньше ты смотрел на многих спортсменов, а теперь наравне с ними — это приятная ответственность.

Я понимаю, что нельзя упустить такое, когда болельщики повернулись к футболу. Приходится иногда терпеть большие столпотворения. Все уходят, а я остаюсь, еще минут 30, 40 или 20 фотографируюсь со всеми.