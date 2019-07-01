Что Смолов сказал в раздевалке после незабитого хорватам пенальти. РФС впервые показал видео

«Если бы я имел возможность, то с удовольствием вернулся бы ровно на ту секунду, когда я шел бить пенальти, и пробил бы совершенно по-другому. Я рад, что у меня есть возможность стать сильнее. Еще раз спасибо большое за то, что произошло. Я считаю, что ковщики — это все же комплимент», — сказал Смолов на видео.

«Федя сделал мужской поступок: извинился в раздевалке и извинился перед страной, — сказал Акинфеев. — Он полностью осознал тот момент, в котором поступил глупо или неправильно. В жизни бывают разные ситуации. Он не забил, я пропустил. Я это пережил после Кореи, когда не мог на улицу выйти, когда тебя все гнобят. Ты не должен показывать свою слабость, нельзя дать себя размазать. Это жизнь, это футбол. Если ты делаешь неправильное действие, футбол этого не прощает. Но он не бил 5 пенальти хорватам».