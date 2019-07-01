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20:54 (мск), источник: Sport24

Что Смолов сказал в раздевалке после незабитого хорватам пенальти. РФС впервые показал видео

Ровно год назад, 1 июля 2018 года, сборная России обыграла в серии пенальти сборную Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира. В честь этого события на ютуб-канале сборной России опубликовано интервью с воспоминаниями вратаря Игоря Акинфеева о ЧМ-2018. В числе прочего Акинфеев рассказал о поражении от сборной Хорватии в четвертьфинале. В сюжет попало видео с речью нападающего Федора Смолова в раздевалке после нереализованного пенальти в серии 11-метровых ударов.

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«Если бы я имел возможность, то с удовольствием вернулся бы ровно на ту секунду, когда я шел бить пенальти, и пробил бы совершенно по-другому. Я рад, что у меня есть возможность стать сильнее. Еще раз спасибо большое за то, что произошло. Я считаю, что ковщики — это все же комплимент», — сказал Смолов на видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Федя сделал мужской поступок: извинился в раздевалке и извинился перед страной, — сказал Акинфеев. — Он полностью осознал тот момент, в котором поступил глупо или неправильно. В жизни бывают разные ситуации. Он не забил, я пропустил. Я это пережил после Кореи, когда не мог на улицу выйти, когда тебя все гнобят. Ты не должен показывать свою слабость, нельзя дать себя размазать. Это жизнь, это футбол. Если ты делаешь неправильное действие, футбол этого не прощает. Но он не бил 5 пенальти хорватам».

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