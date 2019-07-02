Опубликована речь Смолова после незабитого хорватам пенальти на ЧМ

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Стоя в раздевалке после поражения от хорватов, Смолов заявил: «Если бы я имел возможность, я бы вернулся ровно на ту секунду, когда шел бить пенальти, и пробил бы по-другому». Также форвард отметил, что он рад тому, что у него «есть возможность стать сильнее».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/_lkcqbU3rLw?start=1004?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Смолов был первым, кто подошел к мячу в серии послематчевых пенальти с Хорватией. Он подсек мяч «паненкой», однако не сумел обыграть вратаря. В итоге сборная России проиграла. Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Смолов извинился за свой промах.