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09:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Опубликована речь Смолова после незабитого хорватам пенальти на ЧМ

На YouTube-канале сборной России по футболу появился ролик, посвященный победе национальной команды в матче 1/8 финала домашнего чемпионата мира против Испании. Помимо этого, на видео попала речь нападающего Федора Смолова, не реализовавшего пенальти в четвертьфинале с Хорватией.

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Стоя в раздевалке после поражения от хорватов, Смолов заявил: «Если бы я имел возможность, я бы вернулся ровно на ту секунду, когда шел бить пенальти, и пробил бы по-другому». Также форвард отметил, что он рад тому, что у него «есть возможность стать сильнее».

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Смолов был первым, кто подошел к мячу в серии послематчевых пенальти с Хорватией. Он подсек мяч «паненкой», однако не сумел обыграть вратаря. В итоге сборная России проиграла. Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Смолов извинился за свой промах.

На пути к матчу с Хорватией национальная команда выбила Испанию. В матче 1/8 финала основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти россияне оказались точнее.

Россия
2:2
По пенальти: 3:4Основное время: 1:1 (1:1)
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/4 финала7.07.2018, 21:00 (МСК UTC+3)Фишт, 44287 зрителей
Главные тренеры
Станислав ЧерчесовЗлатко Далич
Голы
Денис Черышев(Артем Дзюба)31′
Андрей Крамарич(Марио Манджукич, Иван Перишич)39′
Мариу Фернандес(Алан Дзагоев)115′
Домагой Вида(Лука Модрич)101′
Составы команд
1Игорь Акинфеев
23Даниэль Субашич
2Мариу Фернандес
6Деян Ловрен
35′
13Федор Кудряшов
21Домагой Вида
101′
3Илья Кутепов
18Анте Ребич
4Сергей Игнашевич
17Марио Манджукич
7Далер Кузяев
7Иван Ракитич
11Роман Зобнин
10Лука Модрич
19Александр Самедов
54′
2Шиме Врсалько
97′
21Александр Ерохин
5Ведран Чорлука
6Денис Черышев
67′
3Иван Стринич
38′74′
10Федор Смолов
22Йосип Пиварич
114′
17Александр Головин
102′
4Иван Перишич
63′
9Алан Дзагоев
11Марсело Брозович
22Артем Дзюба
79′
9Андрей Крамарич
88′
8Юрий Газинский
109′
8Матео Ковачич
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
13Удары (всего)17
7Удары в створ3
0Штанги, перекладины1
6Угловые8
25Фолы18
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяСандру Риччи(Бразилия)
Боковой судьяЭмерсон Де Карвалью(Бразилия)
Боковой судьяМарселу Ван Гассе(Бразилия)
ВАРМассимилиано Иррати(Италия)
Первый ассистент ВАРВилтон Перейра Сампайю(Бразилия)
Второй ассистент ВАРРоберто Диас Перес(Испания)
Третий ассистент ВАРПаоло Валери(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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