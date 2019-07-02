Опубликована речь Смолова после незабитого хорватам пенальти на ЧМ
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Стоя в раздевалке после поражения от хорватов, Смолов заявил: «Если бы я имел возможность, я бы вернулся ровно на ту секунду, когда шел бить пенальти, и пробил бы по-другому». Также форвард отметил, что он рад тому, что у него «есть возможность стать сильнее».
Смолов был первым, кто подошел к мячу в серии послематчевых пенальти с Хорватией. Он подсек мяч «паненкой», однако не сумел обыграть вратаря. В итоге сборная России проиграла. Позднее в интервью журналистке Ксении Собчак Смолов извинился за свой промах.
На пути к матчу с Хорватией национальная команда выбила Испанию. В матче 1/8 финала основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти россияне оказались точнее.
|Станислав Черчесов
|Златко Далич
|Денис Черышев(Артем Дзюба)
|31′
|Андрей Крамарич(Марио Манджукич, Иван Перишич)
|39′
|Мариу Фернандес(Алан Дзагоев)
|115′
|Домагой Вида(Лука Модрич)
|101′
|1
|Игорь Акинфеев
|23
|Даниэль Субашич
|2
|Мариу Фернандес
|6
|Деян Ловрен
35′
|13
|Федор Кудряшов
|21
|Домагой Вида
101′
|3
|Илья Кутепов
|18
|Анте Ребич
|4
|Сергей Игнашевич
|17
|Марио Манджукич
|7
|Далер Кузяев
|7
|Иван Ракитич
|11
|Роман Зобнин
|10
|Лука Модрич
|19
|Александр Самедов
54′
|2
|Шиме Врсалько
97′
|21
|Александр Ерохин
|5
|Ведран Чорлука
|6
|Денис Черышев
67′
|3
|Иван Стринич
38′74′
|10
|Федор Смолов
|22
|Йосип Пиварич
114′
|17
|Александр Головин
102′
|4
|Иван Перишич
63′
|9
|Алан Дзагоев
|11
|Марсело Брозович
|22
|Артем Дзюба
79′
|9
|Андрей Крамарич
88′
|8
|Юрий Газинский
109′
|8
|Матео Ковачич
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|13
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|1
|6
|Угловые
|8
|25
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сандру Риччи(Бразилия)
|Боковой судья
|Эмерсон Де Карвалью(Бразилия)
|Боковой судья
|Марселу Ван Гассе(Бразилия)
|ВАР
|Массимилиано Иррати(Италия)
|Первый ассистент ВАР
|Вилтон Перейра Сампайю(Бразилия)
|Второй ассистент ВАР
|Роберто Диас Перес(Испания)
|Третий ассистент ВАР
|Паоло Валери(Италия)