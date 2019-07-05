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19:36 (мск), источник: ТАСС

Колосков: Расширение женского ЧМ по футболу до 32 команд пойдет на пользу сборной России

МОСКВА, 5 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Возможное расширение состава участников женских чемпионатов мира по футболу может пойти на пользу сборной России, которая в последний раз выступала на турнире в 2003 году. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) Вячеслав Колосков.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу агентство AP сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о создании плана по расширению состава участников женского чемпионата мира с 24 до 32 команд. Ранее организацией было принято решение о расширении состава участников чемпионата мира среди мужских команд с 32 до 48 сборных с турнира 2026 года.

«Это предложение в русле тех тенденций, которые существуют в мире, — сказал Колосков. — Привлечение как можно большего числа женщин к занятию футболом — это правильная тенденция, коль скоро на мужском чемпионате мира увеличивается число сборных, а командам они хотят предложить еще и новую систему клубного чемпионата мира. Наверное, это находится в духе тех изменений, которые проводит Международная федерация футбола».

«Конечно же, я это поддерживаю, потому что в данной ситуации у сборной России больше шансов в финальной стадии чемпионата мира, а при нынешней структуре их почти нет. Сейчас заканчивается женский чемпионат мира во Франции, там опять участвуют одни и те же команды — Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Англия», — отметил он.

«Я за то, чтобы этот вопрос изучить очень тщательным образом, посмотреть, сколько это будет стоить, потому что одно дело, когда мужской чемпионат мира проводится — там баснословные доходы. Увеличение женского турнира до 32 команд приведет к колоссальным расходам, но такой рекламы, как у мужчин, там нет. Вопрос в том, сумеет ли тут ФИФА заработать, но это уже вопрос не ко мне», — резюмировал бывший вице-президент Международной федерации футбола.

Женская сборная России не выступала в финальной стадии чемпионатов мира с 2003 года, когда на турнире в США дошла до ¼ финала — попадание в восьмерку сильнейших команд стало повторением лучшего результата в истории страны, показанного на ЧМ-1999. В отборочном турнире к мировому первенству 2019 года, которое проходит во Франции, россиянки с 13 очками заняли третье место в группе с командами Англии (22 очка), Уэльса (17), Боснии и Герцеговины (3) и Казахстана (3).

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