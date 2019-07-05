Колосков: Расширение женского ЧМ по футболу до 32 команд пойдет на пользу сборной России

Источник: РИА "Новости"

В пятницу агентство AP сообщило, что президент ФИФА Джанни Инфантино объявил о создании плана по расширению состава участников женского чемпионата мира с 24 до 32 команд. Ранее организацией было принято решение о расширении состава участников чемпионата мира среди мужских команд с 32 до 48 сборных с турнира 2026 года.

«Это предложение в русле тех тенденций, которые существуют в мире, — сказал Колосков. — Привлечение как можно большего числа женщин к занятию футболом — это правильная тенденция, коль скоро на мужском чемпионате мира увеличивается число сборных, а командам они хотят предложить еще и новую систему клубного чемпионата мира. Наверное, это находится в духе тех изменений, которые проводит Международная федерация футбола».

«Конечно же, я это поддерживаю, потому что в данной ситуации у сборной России больше шансов в финальной стадии чемпионата мира, а при нынешней структуре их почти нет. Сейчас заканчивается женский чемпионат мира во Франции, там опять участвуют одни и те же команды — Бразилия, США, Германия, Нидерланды, Англия», — отметил он.

«Я за то, чтобы этот вопрос изучить очень тщательным образом, посмотреть, сколько это будет стоить, потому что одно дело, когда мужской чемпионат мира проводится — там баснословные доходы. Увеличение женского турнира до 32 команд приведет к колоссальным расходам, но такой рекламы, как у мужчин, там нет. Вопрос в том, сумеет ли тут ФИФА заработать, но это уже вопрос не ко мне», — резюмировал бывший вице-президент Международной федерации футбола.