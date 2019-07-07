Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионата мира по футболу

Источник: AFP 2019

Американские футболистки заняли первое место в группе F со сборными Швеции, Чили и Таиланда. На пути к финалу сборная США поочередно обыграла команды Испании, Франции и Англии с одинаковым счетом — 2:1.

Женский чемпионат мира прошел в восьмой раз, первый турнир состоялся в 1991 году. Сборная США принимала участие во всех чемпионатах мира и является самой титулованной сборной, до этого американки становились победителями мирового первенства в 1991, 1999 и 2015 годах, сборная Германии выигрывала мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу. Также американская команда является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (1995, 2003 и 2007), один раз американские футболистки завоевали серебряные медали (2011). Помимо этого, сборная США является четырехкратным победителем Олимпийских Игр (1996, 2004, 2008, 2012).

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Голландские футболистки второй раз участвовали в чемпионате мира и впервые дошли до финала турнира, на предыдущем мировом первенстве команда выбыла на стадии 1/8 финала. Сборная Нидерландов является победителем домашнего чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером европейского первенства 2009 года, которое проходило в Финляндии.