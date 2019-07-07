Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:54
Балтика
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чайка
Чертаново
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Авангард К
Ротор
03
Футбол. Первый дивизион
17:00
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
15:00
Нижний Новгород
Томь
02
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Шинник
12
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Химки
25
Все события
Фоторепортажи
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
1515 самых ярких спортивных журналисток мира
20:41 (мск), источник: ТАСС

Сборная США в четвертый раз выиграла женский чемпионата мира по футболу

ТАСС, 7 июля. Сборная США одержала победу над командой Нидерландов со счетом 2:0 в финале женского чемпионата мира по футболу во Франции. Игра прошла на арене в Лионе, мячи забили Меган Рапино (61-я минута, с пенальти) и Роуз Лавель (69).

Наверх
Источник: AFP 2019

Американские футболистки заняли первое место в группе F со сборными Швеции, Чили и Таиланда. На пути к финалу сборная США поочередно обыграла команды Испании, Франции и Англии с одинаковым счетом — 2:1.

Женский чемпионат мира прошел в восьмой раз, первый турнир состоялся в 1991 году. Сборная США принимала участие во всех чемпионатах мира и является самой титулованной сборной, до этого американки становились победителями мирового первенства в 1991, 1999 и 2015 годах, сборная Германии выигрывала мировое первенство два раза, норвежки и японки — по разу. Также американская команда является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира (1995, 2003 и 2007), один раз американские футболистки завоевали серебряные медали (2011). Помимо этого, сборная США является четырехкратным победителем Олимпийских Игр (1996, 2004, 2008, 2012).

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Самые красивые футболистки чемпионата мира

Голландские футболистки второй раз участвовали в чемпионате мира и впервые дошли до финала турнира, на предыдущем мировом первенстве команда выбыла на стадии 1/8 финала. Сборная Нидерландов является победителем домашнего чемпионата Европы 2017 года, а также бронзовым призером европейского первенства 2009 года, которое проходило в Финляндии.

Российские футболистки не смогли пробиться на чемпионат мира. Россиянки два раза принимали участие в финальной стадии женских мировых первенств. В 1999 году сборная России проиграла в ¼ финала китаянкам со счетом 0:2, а в 2003-м уступила в четвертьфинале сборной Германии со счетом 1:7.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Стало известно, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Медведеву и Загитову включили в пул тестирования на допинг
По максимальному гамбургскому счету: россияне — чемпионы мира!
Встреча ЦСКА с фанатами: Ахметов кормил пловом, Гончаренко шутил
«Барселона» может вернуть самого титулованного футболиста мира
Товарищеский матч «Ростова» был прерван из-за удара молнии
«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче
Антуан Гризманн выкупит свой контракт у «Атлетико» за €120 млн
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь