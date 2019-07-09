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14:42 (мск), источник: ТАСС

Россияне досрочно вышли в плей-офф ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

ТАСС, 9 июля. Сборная России со счетом 4:0 обыграла команду Канады во втором матче группового этапа чемпионата мира среди лиц с церебральным параличом (ЦП) и досрочно вышла в ¼ финала. Турнир проходит в испанской Севилье.

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В составе российской команды дубли на счету Марата Елоева (8-я и 30-я минуты) и Алексея Борькина (10, 59).

В заключительном туре сборная России встретится с командой Нидерландов, матч состоится 11 июля. Также в группе D выступает сборная Таиланда. В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Футбольный матчи среди лиц с церебральным параличом проводится в формате «7 на 7» на поле размером 75 на 55 м, ширина ворот — 5 м, высота — 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), что является рекордом, столько же побед на счету команды Украины.

Чемпионат мира в Севилье завершится 20 июля.

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