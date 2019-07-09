Россияне досрочно вышли в плей-офф ЧМ по футболу среди лиц с церебральным параличом

В заключительном туре сборная России встретится с командой Нидерландов, матч состоится 11 июля. Также в группе D выступает сборная Таиланда. В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на четыре группы. Две лучшие сборные из каждой группы выходят в четвертьфинал.

Футбольный матчи среди лиц с церебральным параличом проводится в формате «7 на 7» на поле размером 75 на 55 м, ширина ворот — 5 м, высота — 2 м. Матч состоит из двух таймов по 30 минут. Чемпионат мира среди лиц с ЦП проводится с 1982 года. Российская команда пять раз выигрывала золото (1998, 2005, 2007, 2011, 2015), что является рекордом, столько же побед на счету команды Украины.