Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Карабах
Футбол. Еврокубки
18:55
Женесс Эш
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:15
Слован Бр
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Рига
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
Марибор
Все события
Фоторепортажи
17«Зенит» vs «Локомотив»: факты о Суперкубке. О многих вы могли не знать
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
17:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американцы считают, что футболистка сборной выиграла бы у Трампа на выборах

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Американская футболистка Меган Рапино, известная своей критикой Белого дома, выиграла бы президентские выборы у действующего главы государства Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса компании Public Policy Polling (PPP).

Наверх
Источник: AP 2019

Компания отмечает, что опрос проводился в связи с общественным интересом после того, как женская сборная США по футболу победила на чемпионате мира, а Рапино была признана его лучшим игроком.

Читайте также
Футболистки сборной США не хотят встречаться с Трампом в Белом доме

Согласно опросу, за Рапино на выборах президента в 2020 году проголосовали бы 42% респондентов, а за действующего президента США — 41%. Опрос носит гипотетический характер, поскольку вероятность участия Рапино в выборах 2020 года в качестве официального кандидата крайне мала.

Опрос проводился с 3 по 8 июля при участии 604 зарегистрированных избирателей.

В июне Рапино в нецензурной форме сообщила, что не пойдет в Белый дом, если сборная выиграет чемпионат мира. Трамп вступил в перепалку с футболисткой в Twitter, но при этом пригласил команду в Белый дом вне зависимости от их выступления на чемпионате. Но позднее, по версии СМИ, Трамп, похоже, отказался от этой идеи, заявив, что «мы не думали об этом», «мы посмотрим». После победы президент поздравил игроков, сказав, что «Америка гордится вами».

Рапино же приняла приглашение лидера демократического меньшинства в сенате США Чака Шумера, который пригласил футболисток в Капитолий. Партнер Рапино по сборной нападающая Алекс Морган отметила, что в самой команде ещё не успели обсудить возможный визит.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Отсидевший 13 лет в колонии футболист дал совет Кокорину и Мамаеву
Украинский футболист поплатился за оскорбления россиян
Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»
Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за Гризманна
СМИ: Игрока «Барселоны» обязали выплатить €2 млн задолженности
Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу
Россиянин из НХЛ рассказал о жизни в американской семье
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь