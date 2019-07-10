Американцы считают, что футболистка сборной выиграла бы у Трампа на выборах

Источник: AP 2019

Компания отмечает, что опрос проводился в связи с общественным интересом после того, как женская сборная США по футболу победила на чемпионате мира, а Рапино была признана его лучшим игроком.

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Согласно опросу, за Рапино на выборах президента в 2020 году проголосовали бы 42% респондентов, а за действующего президента США — 41%. Опрос носит гипотетический характер, поскольку вероятность участия Рапино в выборах 2020 года в качестве официального кандидата крайне мала.

Опрос проводился с 3 по 8 июля при участии 604 зарегистрированных избирателей.

В июне Рапино в нецензурной форме сообщила, что не пойдет в Белый дом, если сборная выиграет чемпионат мира. Трамп вступил в перепалку с футболисткой в Twitter, но при этом пригласил команду в Белый дом вне зависимости от их выступления на чемпионате. Но позднее, по версии СМИ, Трамп, похоже, отказался от этой идеи, заявив, что «мы не думали об этом», «мы посмотрим». После победы президент поздравил игроков, сказав, что «Америка гордится вами».