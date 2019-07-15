«Россия, спасибо тебе». ЧМ-2018 глазами иностранных журналистов

Это была мечта. «Медовый месяц» для фанатов, ставший реальностью благодаря России. Матчи XXI чемпионата мира приняли 12 стадионов в 11 российских городах — впервые за историю турнира. Такая обширная география позволила футбольным болельщикам узнать культуру страны и собственными глазами, а не через материалы СМИ, увидеть, что такое Россия.
Этот чемпионат был признан одним из самых красивых за всю историю проведения мировых первенств. Три миллиона болельщиков позволили ЧМ-2018 войти в топ-4 по посещаемости соревнований, организованных ФИФА. А еще этот чемпионат мира стал отправной точкой для многих иностранцев, в том числе журналистов, чтобы полюбить эту страну. Сейчас они готовы называть Россию второй родиной и страной, в которой хотели бы жить.
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Эквадорский репортер Альберто Гарсия приехал в Россию в 2012 году. Тогда он просто хотел заниматься спортивной журналистикой за пределами своей страны, а еще — выступать здесь вместе со своей музыкальной группой. Он заключил музыкальный контракт в Москве, параллельно занимался журналистикой и начал изучать русский язык. Спустя семь лет Гарсия уверяет, что русский стал для него вторым родным языком.
Он утверждает, что любить Россию еще больше стал после того, как впервые увидел парад в День победы. И теперь он точно знает, что будет делать каждый год утром 9 мая.
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А чемпионат мира Гарсия описывает не иначе, как идеал во всем, что касается стадионов и организации. И подчеркивает, что очень важно, чтобы во время турнира все чувствовали себя в безопасности: «Россия показала, что все, что говорилось в СМИ о безопасности турнира, оказалось неправдой».
Правда, по ходу чемпионата мира с Гарсией произошел один неприятный инцидент, но это — скорее исключение из правил.
«Во время матча первого тура группового этапа Перу — Дания в Саранске, находясь на трибуне за воротами, я запрыгал от радости после того, как арбитр из Гамбии Бакари Гассама назначил пенальти. И моментально получил душ из пива от датских болельщиков, которые сидели позади меня».
Гарсия завершил свой рассказ словами о том, что уже посетил множество российских регионов, и подчеркнул, что очень хочет жить в России и стать гражданином этой страны.
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Мексиканец Мануэль Медина приехал в Россию, преодолев примерно десять тысяч километров, чтобы, в конце концов, остановиться в Казани. Уроженец города Тихуана работал на трех чемпионатах мира, Кубке Конфедераций-2017, Кубке Америки и нескольких Золотых Кубках КОНКАКАФ.
Первые симпатии Медины к России проявились еще на Кубке Конфедераций, когда он приехал в страну за два месяца до турнира, чтобы начать изучать русский язык, больше узнать о русской культуре и передать людям в Америке и Мексике что, Россия — это нечто большее, нежели водка, снег и медведи.
«Это страна с разнообразной культурой, лидер в разных видах спорта, а особенно — в волейболе и хоккее. Чемпионат мира же стал реальной возможностью, чтобы показать Россию миру», — говорит Медина.
«В настоящее время я живу здесь и готовлюсь открыть мексиканский ресторан. Я предпочитаю жить здесь из-за местоположения России, ведь я работаю над освещением некоторых европейских спортивных мероприятий. Считаю себя фанатом “Рубина” и надеюсь, что радость от чемпионата мира будет передаваться в течение нескольких поколений, а сборная России по футболу достигнет уровня великих мировых команд».
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Сирийский журналист Джонни Eлиас — один из тех, кто имел честь освещать чемпионат мира как сотрудник российского информационного агентства РИА Новости. Eлиас утверждает, что его работа — в некотором смысле возврат долга стране, которая подарила ему возможность получить высшее образование.
Результаты его работы на мундиале: 30 часов полета, 23 часа в поезде, около 400 новостей из шести городов, множество новых друзей со всего мира и понимание русской культуры и дальнейших перспектив.
«Я жил на турнире как журналист и турист. Мне понравился высокий уровень организации, освещение праздника на улицах и в местах скопления болельщиков», — говорит Eлиас.
«И я хотел бы поделиться с вами одной историей, которая произошла на стадионе. Мой друг, болельщик одной из команд, приехал из Швеции. И испытывал некоторую усталость после дороги. Скорая помощь приехала моментально. Ему тут же оказали помощь. Я считаю это очередным доказательством высокой организации турнира в России», — сказал Елиас.
Истории этих журналистов могли быть похожи на истории множества болельщиков и других участников турнира, у которых остались прекрасные воспоминания от чемпионата мира 2018 года — чемпионата, который они будут помнить на протяжении многих лет.
«Спасибо России и с надеждой на организацию нового турнира».