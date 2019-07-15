«Лужники» полностью готовы к проведению квалификации ЧМ-2019 по пляжному футболу

Турнир пройдет с 19 по 27 июля в Москве. Участие в соревнованиях примут 20 сборных, прямые путевки на чемпионат мира получат пять команд. Сборная России сыграет в группе А против венгров, немцев и эстонцев.

«Мы надеемся, что зрителей будет ждать много великолепного пляжного футбола, который им приготовят команды. А также обширная развлекательная программа: мастер-классы от звезд российского пляжного футбола Андрея Бухлицкого, Егора Еремеева и других, товарищеские матчи, в которых болельщики смогут сыграть со звездами большого футбола, розыгрыши призов, автограф-сессии и многое другое. Сомневаться в том, что “Лужники” будут полностью готовы к проведению отборочного этапа чемпионата мира, не приходится», — сказал Алаев.