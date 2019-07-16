Двукратный чемпион мира по футболу задолжал миллионы долларов

Источник: AP 2019

Находящееся во владении спортсмена с 2004 года агентство Capi Penta International Football Player показывает огромные убытки. Чтобы выплатить долги, Кафу пришлось расстаться с частью своей собственности.

Сам футболист в интервью газете сообщил, что готов продать свое имущество, чтобы разобраться с финансовыми трудностями.

«Это моя личная проблема. Я могу отказаться от своей собственности, машины, дома. Хочу закрыть свои долги», — заявил Кафу.

Защитник является единственным в истории участником трех финалов чемпионата мира, в двух из которых он побеждал (1994-й и 2002-й). На клубном уровне Кафу «Сан-Паулу», «Рому» и «Милан». Карьеру игрока он завершил в 2008 году.