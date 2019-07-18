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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ФИФА поддержала решение Ирана допустить женщин на матчи отбора ЧМ-2022

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. ФИФА поддержала решение Федерации футбола Ирана разрешить женщинам посещать матчи национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает Ассошиэйтед Пресс.

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Источник: Спорт РИА Новости

При этом отмечается, что, несмотря на разрешение национальной федерации, окончательное решение ожидается от правительства Ирана, которое запретило женщинам посещать матчи мужской сборной с 1979 года.

Ранее некоторым женщинам было позволено присутствовать на финальной игре Азиатской Лиги чемпионов в Тегеране, но тогда на матче присутствовал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Сообщается, что в ФИФА рассчитывают на положительное решение правительства Ирана до 10 октября, именно в этот день иранцы проведут первый домашний матч в отборе ЧМ-2022. При этом по словам главы Федерации футбола Ирана Мехди Таджа, вопросом допуска женщин на футбольные матчи занимается непосредственно министр спорта и молодежи страны.

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