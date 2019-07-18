УЕФА финансово поддержит отборочный турнир к ЧМ по пляжному футболу

Пять путевок на чемпионат мира в Парагвае будут разыграны среди 19 европейских сборных на турнире в Москве с 19 по 27 июля.

«На этом турнире впервые можно говорить об официальном присутствии УЕФА. Да, оно не такое полноценное, как хотелось бы. Но есть решение УЕФА, что они поддержат этот турнир, в том числе и финансово. Это говорит о многом. Помимо этого, приедут специалисты УЕФА, — сказал Алаев журналистам. — Я смотрю на это оптимистично. Нет никаких сомнений в том, что пляжный футбол станет полноценным участником системы соревнований (УЕФА — ред.)».