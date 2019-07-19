Сборная России победила немцев в матче отборочного турнира к ЧМ по пляжному футболу

В отборочном турнире к чемпионату мира принимают участие 19 коллективов, которые поделены на пять групп. По итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места.