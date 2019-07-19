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21:44 (мск), источник: ТАСС

Сборная России победила немцев в матче отборочного турнира к ЧМ по пляжному футболу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Германии со счетом 6:2 в стартовом матче отборочного турнира к чемпионату мира. Соревнования проходят в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники».

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Источник: РИА "Новости"

В составе сборной России голы забили Максим Чужков (2-я минута), Борис Никоноров (4, 15 и 31), Кирилл Романов (22) и Артур Папоротный (25). У немцев отличились Кристиан Биерман (11) и Свенсон (34).

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«Лужники» готовы принять матчи отборочного этапа ЧМ по пляжному футболу

В отборочном турнире к чемпионату мира принимают участие 19 коллективов, которые поделены на пять групп. По итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места.

Сборная России выступает в группе А с командами Венгрии, Германии и Эстонии. В следующем матче российские футболисты сыграют с командой Эстонии, встреча пройдет 20 июля (начало — 20:00 мск).

Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Асунсьоне (Парагвай).

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