Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ

Встреча второго тура первого группового этапа, прошедшая в субботу в «Лужниках», завершилась победой россиян со счетом 7:2. В составе двукратных чемпионов мира отличились Федор Земсков (дважды), Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Николай Крышанов, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин.