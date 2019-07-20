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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Василий Конов-мл. Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Эстонии в матче квалификации к чемпионату мира-2019.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча второго тура первого группового этапа, прошедшая в субботу в «Лужниках», завершилась победой россиян со счетом 7:2. В составе двукратных чемпионов мира отличились Федор Земсков (дважды), Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Николай Крышанов, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин.

В другом матче квартета сборная Венгрии одержала победу над командой Германии (3:2). В воскресенье россияне сыграют с венграми, эстонцы — с немцами.

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