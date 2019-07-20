Сборная России по пляжному футболу обыграла эстонцев в матче отбора ЧМ
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Василий
Встреча второго тура первого группового этапа, прошедшая в субботу в «Лужниках», завершилась победой россиян со счетом 7:2. В составе двукратных чемпионов мира отличились Федор Земсков (дважды), Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Николай Крышанов, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин.
В другом матче квартета сборная Венгрии одержала победу над командой Германии (3:2). В воскресенье россияне сыграют с венграми, эстонцы — с немцами.