Сборная России выиграла первый групповой этап отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

В первом матче российская команда обыграла сборную Германии (6:2), во второй игре россияне были сильнее сборной Эстонии (7:2). Сборная России выступала в группе А и заняла первое место, набрав девять очков, второе место у венгров (5 очков), немцы стали третьими (3), эстонцы очков не набрали. Россияне, венгры и немцы сыграют в следующем раунде отборочного турнира.

В европейском отборочном турнире к чемпионату мира стартовали 19 коллективов, которые поделены на пять групп, по итогам первого группового этапа в следующий раунд выйдут по три лучшие команды из каждой группы, а также сборная, набравшая больше всех очков среди занявших четвертые места. Далее 16 коллективов составят восемь пар, победители противостояний пройдут во второй групповой раунд, где восемь сборных поделят на два квартета. Лучшие в группах, а также команды, ставшие вторыми, напрямую выйдут на чемпионат мира, в матче за последнюю прямую путевку на турнир встретятся сборные, занявшие третьи места. Турнир завершится 27 июля.