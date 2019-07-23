Сборная России вышла во второй групповой этап отборочного турнира ЧМ по пляжному футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе сборной России хет-триком отметился Федор Земсков (24, 26 и 36-я минуты), дубль на счету Бориса Никонорова (21, 28), по одному мячу забили Артур Папоротный (2), Алексей Макаров (3) и Дмитрий Шишин (12).

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На первом групповом этапе сборная России заняла первое место в группе А, одержав три победы в трех матчах. В группе А также выступали команды Венгрии, Германии и Эстонии.

На втором групповом этапе россияне сыграют со сборными Азербайджана, Испании и Швейцарии. В другой группе встретятся команды Белоруссии, Португалии, Польши и Италии. В первом матче россияне сыграют с командой Швейцарии 24 июля, начало в 20:00 мск.