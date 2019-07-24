Белорусы сыграют с португальцами в квалификации ЧМ по пляжному футболу

В матче 1/8 финала белорусы уверенно победили команду Франции со счетом 4:1. Голевой дубль в этой игре оформил Олег Гапон, еще по мячу забили Илья Савич и Анатолий Рябко. Сегодня стартует второй групповой этап. Первым соперником белорусской команды будет сборная Португалии, 25 июля состоится встреча с итальянцами, 26 июля пройдет заключительный поединок с поляками.

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В другой группе сыграют сборные России, Швейцарии, Испании и Азербайджана.

По итогам второго группового раунда по две лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию мирового первенства, а еще один пропуск разыграют команды, занявшие третьи места на втором групповом этапе. Турнир в российской столице завершится 27 июля.