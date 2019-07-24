Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в отборе к ЧМ

Источник: http://www.beachsoccer.ru/

Белорусская команда в противостоянии со второй командой мирового рейтинга открыла счет на 5-й минуте: точным ударом отличился Вадим Бокач. Во втором периоде Иван Константинов и Анатолий Рябко еще дважды поразили ворота португальцев, создав солидный отрыв — 3:0.

У соперников белорусов дважды отличился голами Жоау Мигель Гонсалвеш по прозвищу Вон, но сравнять счет португальцам не удалось.

Следующий матч в отборочной группе 1 Беларусь сыграет 25 июля с Италией, а 26-го — с Польшей.

Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира, а третья поспорит за право сыграть на форуме с третьей командой группы 2, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.