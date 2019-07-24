Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в отборе к ЧМ
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сенсационно обыграла Португалию со счетом 3:2 в отборочном матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сенсационно обыграла Португалию со счетом 3:2 в отборочном матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусская команда в противостоянии со второй командой мирового рейтинга открыла счет на 5-й минуте: точным ударом отличился Вадим Бокач. Во втором периоде Иван Константинов и Анатолий Рябко еще дважды поразили ворота португальцев, создав солидный отрыв — 3:0.
У соперников белорусов дважды отличился голами Жоау Мигель Гонсалвеш по прозвищу Вон, но сравнять счет португальцам не удалось.
Следующий матч в отборочной группе 1 Беларусь сыграет 25 июля с Италией, а 26-го — с Польшей.
Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира, а третья поспорит за право сыграть на форуме с третьей командой группы 2, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.
Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев — 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по два золота у португальцев и россиян, одно — у французов. Белорусские «пляжники» еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионата мира.