Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Дандолк
Карабах
01
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Селтик
Нымме Калью
20
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда
ХИК
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Марибор
АИК
21
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ЧФР
Маккаби Тель-Авив
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ференцварош
Валлетта
30
Футбол. Первый дивизион
20:00
Чайка
СКА-Хабаровск
02
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Русенборг
21
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
12
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Мордовия
22
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Енисей
40
Футбол. Первый дивизион
19:00
Чертаново
Ротор
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Слован Бр
Фероникелли
21
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Армавир
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Луч
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Текстильщик
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Нижний Новгород
20
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Авангард К
20
Все события
Фоторепортажи
16Победа Франции, ливень и зонт для президента
19Капризов на поле, радостный Влашич и серьезный Акинфеев. Фото с матча ЦСКА — «Оренбург»
21:00 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Португалию в отборе к ЧМ

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу сенсационно обыграла Португалию со счетом 3:2 в отборочном матче чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: http://www.beachsoccer.ru/

Белорусская команда в противостоянии со второй командой мирового рейтинга открыла счет на 5-й минуте: точным ударом отличился Вадим Бокач. Во втором периоде Иван Константинов и Анатолий Рябко еще дважды поразили ворота португальцев, создав солидный отрыв — 3:0.

У соперников белорусов дважды отличился голами Жоау Мигель Гонсалвеш по прозвищу Вон, но сравнять счет португальцам не удалось.

Следующий матч в отборочной группе 1 Беларусь сыграет 25 июля с Италией, а 26-го — с Польшей.

Две лучшие команды из квартета получат путевки на чемпионат мира, а третья поспорит за право сыграть на форуме с третьей командой группы 2, где выступают сборные России, Испании, Швейцарии и Азербайджана.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилии, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев — 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по два золота у португальцев и россиян, одно — у французов. Белорусские «пляжники» еще ни разу не выходили в финальную стадию чемпионата мира.

ЧМ-2018. Отборочные. Европа
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на июль 2019 года
Врачи рассказали о состоянии Инны Чуриковой
«Реал» - «Арсенал»: шедевр Ляказетта, возвращение Бэйла
Кому умирать молодым: Дадашев и другие боксеры, погибшие в ринге
Россияне разгромили швейцарцев в отборе ЧМ по пляжному футболу
Московское «Торпедо» потеряло первые очки в чемпионате ФНЛ
Виктор Гончаренко назвал самый большой плюс «Локомотива»
СМИ: полузащитник «Зенита» может перейти в итальянский клуб
«Тун» перед матчем со «Спартаком» расстался с лучшим бомбардиром
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь