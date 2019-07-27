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18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы победили швейцарцев в матче за третье место в квалификации ЧМ по пляжному футболу

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по пляжному футболу победно завершила квалификационный турнир чемпионата мира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке за третье итоговое место белорусы уверенно переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2. По два гола у победителей забили Олег Гапон и Анатолий Рябко, по разу отличились Денис Самсонов и Вадим Бокач. Таким образом, сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, финишировала третьей и впервые получила право выступить в финальном турнире мирового первенства.

На первом групповом этапе квалификации в российской столице белорусы победили команды Турции, Литвы и Швейцарии. В матче 1/8 финала были обыграны французы, на втором групповом этапе белорусские футболисты неожиданно для многих переиграли очень сильные сборные Португалии и Италии, а также уступили полякам.

Кроме белорусов путевки в финальную стадию получили команды Италии, Швейцарии, России, а еще один пропуск разыграют сегодня испанцы и португальцы.

Финальная часть чемпионата мира по пляжному футболу с участием 16 лучших команд со всех континентов планеты пройдет с 21 ноября по 1 декабря в парагвайском Асунсьоне. Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилия, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев — 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по два золота у португальцев и россиян, одно — у французов.

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