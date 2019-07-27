Белорусы победили швейцарцев в матче за третье место в квалификации ЧМ по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в поединке за третье итоговое место белорусы уверенно переиграли команду Швейцарии со счетом 6:2. По два гола у победителей забили Олег Гапон и Анатолий Рябко, по разу отличились Денис Самсонов и Вадим Бокач. Таким образом, сборная Беларуси, которую тренирует испанский специалист Николас Альварадо, финишировала третьей и впервые получила право выступить в финальном турнире мирового первенства.

На первом групповом этапе квалификации в российской столице белорусы победили команды Турции, Литвы и Швейцарии. В матче 1/8 финала были обыграны французы, на втором групповом этапе белорусские футболисты неожиданно для многих переиграли очень сильные сборные Португалии и Италии, а также уступили полякам.

Кроме белорусов путевки в финальную стадию получили команды Италии, Швейцарии, России, а еще один пропуск разыграют сегодня испанцы и португальцы.