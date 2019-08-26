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17:12 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Женщины в Иране смогут посмотреть матч отбора к ЧМ-2022 на стадионе

ТАСС, 26 августа. Женщинам в Иране разрешено посетить матч отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Ирана и Камбоджи, который пройдет 10 октября. Об этом сообщает портал Inside the Games.

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По информации источника, такое заявление сделал заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, которого процитировало Информационное агентство Исламской Республики Иран.

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Также сообщается, что Азиатская конфедерация футбола (AFC) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проводят работу, целью которой является обеспечение женщинам возможности посещать футбольные матчи в Иране в будущем.

Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут «навредить тонкой психике женщины».

В октябре прошлого года 100 женщинам было разрешено посетить товарищеский матч между командами Ирана и Боливии (2:1), а в ноябре 500 женщин присутствовали на ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов между иранским «Персеполисом» и японской командой «Касима Антлерс» (0:0, первый матч — 0:2).

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