СМИ: Женщины в Иране смогут посмотреть матч отбора к ЧМ-2022 на стадионе

По информации источника, такое заявление сделал заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, которого процитировало Информационное агентство Исламской Республики Иран.
Также сообщается, что Азиатская конфедерация футбола (AFC) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проводят работу, целью которой является обеспечение женщинам возможности посещать футбольные матчи в Иране в будущем.
Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут «навредить тонкой психике женщины».
В октябре прошлого года 100 женщинам было разрешено посетить товарищеский матч между командами Ирана и Боливии (2:1), а в ноябре 500 женщин присутствовали на ответном матче финала азиатской Лиги чемпионов между иранским «Персеполисом» и японской командой «Касима Антлерс» (0:0, первый матч — 0:2).