СМИ: Женщины в Иране смогут посмотреть матч отбора к ЧМ-2022 на стадионе

По информации источника, такое заявление сделал заместитель министра спорта Джамшид Тагизаде, которого процитировало Информационное агентство Исламской Республики Иран.

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Также сообщается, что Азиатская конфедерация футбола (AFC) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) проводят работу, целью которой является обеспечение женщинам возможности посещать футбольные матчи в Иране в будущем.

Несколько женщин были арестованы в Тегеране в июне на товарищеском матче сборных Ирана и Сирии (5:0). Согласно республиканским законам, женщинам запрещено находиться на футбольных стадионах под предлогом, что агрессивное поведение и ненормативная лексика болельщиков могут «навредить тонкой психике женщины».