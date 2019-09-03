Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве

В Катаре были выбраны четыре места, включая визитные карточки Дохи — гостиницы «Шератон» и «Торш», в которых прошла презентация логотипа. Также эмблема была представлена на Таймс-сквер в Нью-Йорке, Северном вокзале в Париже, железнодорожной станции в Берлине, площади Лестер-Сквер в Лондоне, в центре Мадрида, на Арке мира в Милане. Эмблема также была представлена в Бразилии, Аргентине, Мексике, Чили, Южной Африке, Южной Корее, Мумбаи (Индия) и Турции, в Ливане, Кувейте, Омане, Иордании, Ираке, Тунисе, Алжире и Марокко.