Логотип ЧМ-2022 по футболу представлен в Москве
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре была представлена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Официальная эмблема чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре была представлена в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете турнира.
Эмблема была презентована на доме № 2 на улице Новый Арбат. Она появилась на здании в 20:22 мск.
В Катаре были выбраны четыре места, включая визитные карточки Дохи — гостиницы «Шератон» и «Торш», в которых прошла презентация логотипа. Также эмблема была представлена на
Эмблема прошлого чемпионата мира, который прошел в России в 2018 году, была представлена в телепрограмме «Вечерний Ургант», одновременно изображение нового символа появилось на фасаде Большого театра в 2014 году. Логотип помог презентовать экипаж Международной космической станции.
Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря в семи городах — Лусаиле, Дохе,