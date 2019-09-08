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12:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Президент Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Президент Эквадора Ленин Морено предложил главам Колумбии и Перу совместно провести чемпионат мира по футболу в 2030 году.

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Источник: Reuters

«Вчера я предложил президентам (Колумбии) Ивану Дуке и (Перу) Мартину Вискарре организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году, когда Южная Америка примет гостей. Вся наша поддержка Эквадорской федерации футбола и ее главе Франсиско Эгасу», — написал Морено на своей официальной странице в Twitter.

Следующий чемпионат мира по футболу пройдет в ноябре-декабре 2020 года в Катаре, который станет первой арабской страной, которая примет турнир. В 2026-м чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике.

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