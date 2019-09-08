Президент Эквадора предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ-2030

«Вчера я предложил президентам (Колумбии) Ивану Дуке и (Перу) Мартину Вискарре организовать чемпионат мира по футболу в Эквадоре, Колумбии и Перу в 2030 году, когда Южная Америка примет гостей. Вся наша поддержка Эквадорской федерации футбола и ее главе Франсиско Эгасу», — написал Морено на своей официальной странице в Twitter.