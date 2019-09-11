Власти Ирана согласились допускать болельщиц на матчи сборной перед ЧМ-2022

Источник: Спорт РИА Новости

«Правительство согласно на присутствие женщин на стадионах. В данный момент присутствие женщин предусмотрено для всех матчей национальной сборной», — сообщил Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства.

Болельщицам в Иране запрещено посещать футбольные матчи мужских команд и присутствовать на стадионах (уступку были сделаны во время чемпионата мира-2018 в РФ, когда для просмотра матчей сборной Ирана болельщицы могли попасть на стадион «Азади», специально оборудованный под трансляцию).

В преддверии отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, в ФИФА рассчитывали, что власти Ирана до 10 октября примут положительное решение по допуску женщин на матчи, именно в этот день иранцы проведут первый домашний матч в отборочном цикле ЧМ-2022, о чем сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс.