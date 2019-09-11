Текущие события
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Все события
Фоторепортажи
8Дарья Валитова. Кто ждет Кокорина на свободе
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
14:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Ирана согласились допускать болельщиц на матчи сборной перед ЧМ-2022

ТЕГЕРАН, 11 сен — РИА Новости. Правительство Ирана согласно с тем, чтобы допустить болельщиц на матчи национальной сборной, заявил представитель правительства Али Рабии в преддверии отборочного матча к ЧМ-2022.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Правительство согласно на присутствие женщин на стадионах. В данный момент присутствие женщин предусмотрено для всех матчей национальной сборной», — сообщил Рабии, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства.

Болельщицам в Иране запрещено посещать футбольные матчи мужских команд и присутствовать на стадионах (уступку были сделаны во время чемпионата мира-2018 в РФ, когда для просмотра матчей сборной Ирана болельщицы могли попасть на стадион «Азади», специально оборудованный под трансляцию).

В преддверии отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, в ФИФА рассчитывали, что власти Ирана до 10 октября примут положительное решение по допуску женщин на матчи, именно в этот день иранцы проведут первый домашний матч в отборочном цикле ЧМ-2022, о чем сообщало агентство Ассошиэйтед Пресс.

Сборная Ирана 10 октября встретится с командой Камбоджи в рамках отборочного турнира. Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Иран
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
В США Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает
Чемпион мира Ковалев: В России тяжело жить, все оскалились
Черчесов высказался о возвращении Кокорина и Мамаева в сборную
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании
Аргентина отправила сербов домой. Сенсации ЧМ по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь