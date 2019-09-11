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21:26 (мск), источник: ТАСС

Алаев: Россия давно заслужила право провести чемпионат мира по пляжному футболу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россия прошла большой путь по развитию пляжного футбола и заслужила право принять чемпионат мира. Об этом ТАСС в среду сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

В июне РФС объявил о том, что Москва поборется за право принять чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года. Заявка России на организацию турнира была одобрена исполкомом союза, правительство РФ поддержало инициативу организации, рекомендовав отправить в Международную федерацию футбола (ФИФА) необходимый пакет документов. В среду ФИФА сообщила о том, что Россия, Чили и Сальвадор официально включены в список претендентов на проведение мирового первенства.

«Россия прошла большой путь в пляжном футболе за 15 лет, начав с нуля и став одной из самых авторитетных стран. Многочисленные победы национальной сборной и ежегодные крупные турниры высочайшего уровня в Москве давно стали визитной карточкой российского пляжного футбола. Не было только одного — домашнего чемпионата мира, которого ждут многочисленные поклонники», — сказал Алаев.

«Мы уважаем наших конкурентов, но, на мой взгляд, Россия давно заслужила право провести турнир. Абсолютно уверен, что если чемпионат мира пройдет в Москве, то он станет ярким и запоминающимся для его участников, гостей и москвичей. Хочу также поблагодарить правительство РФ и правительство Москвы за многолетнюю поддержку спорта. Все мы вместе будем с нетерпением ждать решения совета ФИФА», — заключил он.

Решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято на заседании совета ФИФА, которое состоится в Китае 23—24 октября. Чемпионат мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

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