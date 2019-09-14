Определились соперники сборной России по группе на ЧМ по пляжному футболу
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу получила в соперники команды Белоруссии, ОАЭ и Сенегала на групповом этапе чемпионата мира.
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сборная России по пляжному футболу получила в соперники команды Белоруссии, ОАЭ и Сенегала на групповом этапе чемпионата мира.
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Сборные России, Белоруссии, ОАЭ и Сенегала попали в группу С. Действующий обладатель титула сборная Бразилии в группе D сыграет с командами Омана, Португалии и Нигерии.
Состав остальных групп выглядит следующим образом:
группа А — Парагвай, Япония, Швейцария, США;.
группа В — Уругвай, Мексика, Италия, Таити.
Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.