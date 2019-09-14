Определились соперники сборной России по группе на ЧМ по пляжному футболу

Источник: РИА "Новости"

Как сообщается в пресс-релизе ФИФА, об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в Асунсьоне в пятницу.

Сборные России, Белоруссии, ОАЭ и Сенегала попали в группу С. Действующий обладатель титула сборная Бразилии в группе D сыграет с командами Омана, Португалии и Нигерии.

Состав остальных групп выглядит следующим образом:

группа А — Парагвай, Япония, Швейцария, США;.

группа В — Уругвай, Мексика, Италия, Таити.