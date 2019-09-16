Болельщицы в Иране смогут купить билеты на матч с Камбоджой

«Мы убеждены, что женщины могут находиться на стадионах. На игре с Камбоджой будут женщины. Билеты, конечно, будут продаваться», — сказал он в ходе пресс-конференции.

По его словам, трагедия с болельщицей клуба «Эстегляль» показала властям различные измерения проблемы посещения женщинами и девушками стадионов и было поучительным, в том числе с точки зрения социальных перемен.

Ранее Рабии, сообщив, что правительство Ирана согласно на посещение болельщицами матчей национальной сборной, заявил, что все идет к тому, что болельщицы смогут посещать и внутрииранские соревнования и турниры.

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Ранее новостной портал Khabar Online сообщил, что в марте 2019 года Сахар Ходаяри была задержана за посещение матча ее любимого тегеранского клуба «Эстегляль» с командой «Аль-Айн» из ОАЭ. В сентябре 29-летняя Ходаяри совершила попытку самосожжения после того, как узнала, что ее может ждать тюрьма сроком на полгода. Девушка получила 90% ожогов тела, ее доставили в больницу, где она скончалась.

Болельщицам в Иране запрещено посещать футбольные матчи мужских команд и присутствовать на стадионах (уступки были сделаны во время чемпионата мира-2018 в РФ, когда для просмотра матчей сборной Ирана болельщицы могли попасть на стадион «Азади», специально оборудованный под трансляцию).

В преддверии отборочного этапа на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, в ФИФА рассчитывали, что власти Ирана до 10 октября примут положительное решение по допуску женщин на матчи, именно в этот день иранцы проведут первый домашний матч в отборочном цикле ЧМ-2022.